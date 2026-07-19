Σαΐα: «Όταν παντρεύτηκα με τον Σταύρο Ξαρχάκο, άρχισε ένα κύμα ακραίων σχολίων»

Η Ηρώ Σαϊα μίλησε για πρώτη φορά στη Rosa για τον Σταύρο Ξαρχάκο και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε εξαιτίας της σχέσης και του γάμου του.

«Για αυτό και άλλωστε ένας από τους βασικούς λόγους, θεωρώ, που ερωτεύτηκα τον άντρα μου ήταν η μουσική που είχε γράψει. Ένας λόγος που τον ερωτεύτηκα ήταν τα τραγούδια του. Η μουσική είναι κάτι μαγικό. Και ευτυχώς που δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Είναι ένα κομμάτι μεταφυσικής στη ζωή μας. Έτσι το βλέπω εγώ. Και ευτυχώς.», είπε αρχικά.

Αναφέρεσαι, φαντάζομαι, στις ταμπέλες που μπορεί κάποιος να σου έβαλε λόγω του Σταύρου και της σχέσης σας;

Λόγω του γάμου, βέβαια. Οπότε, δεν θα κάτσεις να εξηγήσεις, ασφαλώς, δα και τι γίνεται, αλλά πρέπει να βρεις μέσα σου τις ισορροπίες ώστε να μην σε ρίξει από κάτω αυτό το πράγμα. Αυτό για μένα συνέβαινε για μεγάλο διάστημα. Όμως, θεωρώ πως το διαχειρίστηκα «παλικαρίσια», πολύ ωραία. Κάποτε ίσως, ποιος ξέρει, μπορεί να γράψω βιβλίο γι’ αυτό, για τη διαχείριση. (γέλια)

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