ΚΥΡ.19 Ιου 2026 01:29
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου

πα
clock 10:00 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε μανούλα για δεύτερη φορά και  έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μάλιστα, η τραγουδίστρια  δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το μαιεύτηριο να κρατά στην αγκαλιά της την νεογέννητη κορούλα της.

«Κι η αγάπη μεγάλωσε», ήταν το σχόλιό της.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Το ζευγάρι το 2018 απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι. 

A post shared by Eleana Papaioannou (@eleanapapaioannou.official)

Διαβάστε επίσης 

Κοντού: Λουλούδια και σημειώματα έξω από το σπίτι που γυρίστηκε το “Η δε γυνή να φοβήται τον άντρα”

Εβελίνα Σκίτσκο: Παντρεύεται το μοντέλο του GNTM

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ελεάνα παπαιωαννου Γέννα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis