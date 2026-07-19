Γέννησε η Ελεάνα Παπαϊωάννου

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Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε μανούλα για δεύτερη φορά και έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι. Μάλιστα, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το μαιεύτηριο να κρατά στην αγκαλιά της την νεογέννητη κορούλα της.

«Κι η αγάπη μεγάλωσε», ήταν το σχόλιό της.

Η Ελεάννα Παπαϊωάννου, που έγινε γνωστή από το Fame Story, παντρεύτηκε τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη στη Θεσσαλονίκη το 2017. Το ζευγάρι το 2018 απέκτησε το πρώτο του παιδί, ένα κοριτσάκι.

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