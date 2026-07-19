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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωμπάσκετ U20: Πέμπτη θέση για την Ελλάδα

pagonis
clock 14:39 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Εθνική Νέων Ανδρών νίκησε 73-56 την Τουρκία και βρέθηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης του Ευρωμπάσκετ U20, που ολοκληρώνεται σήμερα (19/7) στην Στόζιτσε Αρένα στην Σλοβενία.

Η ελληνική ομάδα, που δεν είχε διαθέσιμο τον τραυματία Ανδρέα Πατρίκη, μπήκε στο παιχνίδι καλύτερα με τον Ξανθόπουλο σε πρώτο ρόλο επιθετικά και συνεισφορά από όλους τους παίκτες που πάτησαν παρκέ.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 25-40, 39-54, 56-73

Διαιτητές: Χοροζόβ (Βουλγαρία), Ματέγιεκ (Τσεχία), Ζούπαντσιτς (Σλοβενία)

Η σύνθεση της Εθνικής ομάδας: Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαΐδης 9, Ξανθόπουλος 23, Χαντζής 5, Ροζακέας 5, Γεώργας, Πρέκας 5, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 12, Παγώνης 14.

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