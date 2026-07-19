Ένταση και αδρεναλίνη με φόντο το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα στο 2ο Τουρνουά 3x3 Βasketball Cretan Series στο Σίσι(φωτο)

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Μέσα σε μια πολύ ειδυλλιακή ατμόσφαιρα, δίπλα στη θάλασσα και με φόντο το ονομαστό και μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της περιοχής διεξήχθη , στο Σίσι του Δήμου Αγίου Νικολάου το δεύτερο κατά σειρά Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbychocoBIGτης εφετινής τέταρτης σεζόν της διοργάνωσης που έχει εξαπλωθεί και καταστεί πολύ δημοφιλής εντός και εκτός Κρήτης.

Οι παίκτες των ομάδων που έλαβαν μέρος έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, ανέβασαν την ένταση και την αδρεναλίνη και πρόσφεραν ξεχωριστές στιγμές τόσο στους εαυτούς τους όσο και στο φιλοθεάμον κοινό.

Στην κατηγορία κάτω των 15 ετών αναδείχθηκαν νικητές οι Swish Ballers οι οποίοι στον τελικό επικράτησαν απέναντι στους Τουβλατζήδες με 7-3.

Στην κατηγορία άνω των 18 ετών τον τίτλο κατέκτησαν οι NaughtyBoyz οι οποίοι στον τελικό επιβλήθηκαν των Αγέρωχων με 13-6.

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Τις απονομές στις νικήτριες ομάδες και στις φιναλίστ πραγματοποίησαν ο Αντιδήμαρχος αθλητισμού και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγίου Νικολάου, Στέργιος Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Βραχασίου Γιάννης Κυριακάκης και ο Αντιπρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Βραχασίου, Κώστας Κυβερνητάκης.

Το Τουρνουά στο Σίσι συνδιοργανώθηκε από τη NetsCompany, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Αγίου Νικολάου και τη Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου, με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Συλλόγου Σισίου και του Αθλητικού Ομίλου Βραχασίου.

Χρυσός χορηγός του Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbychocoBIGείναι η εταιρεία FreshSnack, ασημένιος χορηγός τα Σούπερ Μάρκετ Φαιστός και μεγάλος υποστηρικτής το Κατάστημα Ανταλλακτικών Γαλατιανός.

Οι εννέα σταθμοί του 2026

Η εφετινή τέταρτη σεζόν των Τουρνουά 3x3 BasketballCretanSeriesbyChocoBIGπεριλαμβάνει εννέα σταθμούς.

Η αυλαία άνοιξε στις 20-21 Ιουνίου στην Ιεράπετρα, τη σκυτάλη έλαβε το Σίσι και θα ακολουθήσουν το Ηράκλειο (Γήπεδο Μαρτινέγκο, 22-23 Ιουλίου), το Ρέθυμνο (25-26 Ιουλίου), το Οροπέδιο Λασιθίου (31 Ιουλίου), η Σητεία (1-2 Αυγούστου), τα Ανώγεια (16 Αυγούστου), η Νεάπολη Λασιθίου (23 Αυγούστου) και το Γάζι Μαλεβιζίου (29-30 Αυγούστου).

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Το δημοφιλέστερο αστικό άθλημα του κόσμου

Χαράς ευαγγέλια λοιπόν για τους φίλους του μπάσκετ: για όλους τους φίλους του μπάσκετ, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, προϋπηρεσίας στα γήπεδα και αγωνιστικής καριέρας, καθόσον εδώ ακριβώς έγκεινται η ιδιαιτερότητα, η φιλοσοφία και η κινητήρια δύναμη του 3x3.

Είναι ένα παιχνίδι για όλους!

Το 3x3 Basketball εξαπλώνεται ραγδαίως και μανιωδώς, αποτελεί επίσημο άθλημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων (Τόκιο/2021, Παρίσι/2024) προσελκύει διαρκώς νέους φίλους και αυτή τη στιγμή θεωρείται ως το πιο αναπτυσσόμενο και δημοφιλές αστικό άθλημα στον κόσμο.