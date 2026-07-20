Επίδομα αδείας: Μέχρι πότε πρέπει να καταβληθεί -Πώς υπολογίζεται

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Πριν την έναρξη της καλοκαιρινής άδειας είναι υποχρεωμένοι οι εργοδότες να καταβάλουν στον εκάστοτε εργαζόμενο το επίδομα αδείας.

Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειας του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν χορηγεί την άδεια που ζήτησε ο εργαζόμενος, οφείλει να καταβάλει τις αποδοχές του χρόνου αδείας με προσαύξηση 100%.

Κατά τη διάρκεια της αδείας του ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τις «συνήθεις αποδοχές», δηλαδή τις αποδοχές εκείνες που θα ελάμβανε εάν εργαζόταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Το επίδομα αδείας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, υπολογίζεται με βάση τον χρόνο εργασίας και κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται η απόλυση του εργαζόμενου.

Το επίδομα αδείας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας.

Δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών για αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών για αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Ο εργαζόμενος δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

Οι εργαζόμενοι μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται μέσω on line εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ (κλικ εδώ).

Χορήγηση άδειας

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας:

Ο εργαζόμενος δικαιούται ετήσια άδεια με αποδοχές, την οποία λαμβάνει σε συνεννόηση με τον εργοδότη.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από την αίτηση του εργαζομένου.

Η καλοκαιρινή άδεια πρέπει να δοθεί μεταξύ 1ης Μαΐου και 30ης Σεπτεμβρίου, τουλάχιστον για τους μισούς εργαζομένους μιας επιχείρησης.

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