Κορυφώνεται ο καύσωνας – Πού θα φτάσει τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση της έντασης του καύσωνα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), ο καιρός για σήμερα, Δευτέρα, θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στις Κυκλάδες τους 33 με 34 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τους 39 και τοπικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

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