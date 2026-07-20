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Περιφέρεια Κρήτης: Εξελέγησαν τα νέα μέλη της επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
clock 22:10 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η σύσταση-εκλογή μελών της επιτροπής περιβάλλοντος και χωροταξίας της Περιφέρειας Κρήτης για τη δεύτερη θητεία της τρέχουσας περιφερειακής περιόδου (2024-2028) και συγκεκριμένα από 01/07/2026 έως 31/12/2028) πραγματοποιήθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας εξελέγησαν τακτικά μέλη οι:

1. Αλεξάκης Γιώργος 19 ψήφους

2. Ιερωνυμάκης Πρίαμος 18 

3. Μαράκη-Μπελαδάκη Ελένη 15

4. Τσουδερός Βαγγέλης 15 

5. Σκουλάς Νίκος 13 

6. Βάρδα Μαρία 06 

7. Βρύσαλης Δημήτρης 05 

8. Χαιρετάκης Μιχάλης 05 

Επιτροπή Περιβάλλοντος



Αναπληρωματικά Μέλη



1. Φλεμετάκης Ευστράτιος (Στρατής) 13 ψήφους

2. Παπαβασιλείου Νεκτάριος 13 

3. Μανούσακας Γιάννης (Βλαντάς) 12 

4. Φραγκάκης Μανόλης 12 

5. Καρτσάκης Γιώργος 11 

6. Μαρινάκης Αλέξανδρος 03 

7. Δανέλλης Σπύρος 01 

8. Σμπώκος Βασίλης 01 

Επιτροπή Περιβάλλοντος

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