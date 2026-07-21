Μουντιάλ 2026: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο σε αριθμούς

To 23o Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου (Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0) και ολοκληρώθηκε χθες (19/7) με την κατάκτηση του τίτλου από την Ισπανία (1-0 την Αργεντινή στην παράταση), το μεγαλύτερο στην ιστορία-λόγω της συμμετοχής 48 ομάδων- παρουσίασε στα 104 παιχνίδια του, σε διάστημα 39 ημερών, συνολικά 308 γκολ, 2,96 κατά μέσο όσο σε κάθε ματς.



Αυτή είναι η στατιστική της κορυφαίας διοργάνωσης ποδοσφαίρου στον πλανήτη και οι αριθμοί που το χαρακτήρισαν, σύμφωνα με στοιχεία της FIFA αλλά και της βρετανικής εταιρείας αναλύσεων Opta:

*Κορυφαία επίθεση αναδείχθηκε αυτή της Αγγλίας με 20 γκολ, τις περισσότερες προσπάθειες στην εστία είχε η Ισπανία (140).



* Ο Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία) με 10 γκολ-σε 8 αγώνες- κατέκτησε το «Χρυσό Παπούτσι», ως πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης και έγινε επίσης ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ με 22 γκολ.



Έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στα χρονικά που αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ σε δύο συνεχόμενες διοργανώσεις (2022 με 8 γκολ και 2026 με 10 γκολ).



* Κορυφαίος σε ασίστ αναδείχθηκε ο Μίκαλ Ολίσε (Γαλλία/Μπάγερν), ο οποίος έφτασε συνολικά τις επτά και κατέρριψε το ρεκόρ του Πελέ που είχε έξι ως τώρα, για τις περισσότερες ασίστ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο κρατούσε από το 1970.

* 6.810.966 - οι θεατές στο Μουντιάλ 2026, πληρότητα 99,7%

* Ο Ρόδρι(Ισπανία) με 790 πάσες (747 ολοκληρωμένες) κατέγραψε τις περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη σε αυτό το Μουντιάλ.

* Ο Μοχάμεντ Ανί σημείωσε τα περισσότερα (21) αυτογκόλ στο τουρνουά.



* Τις περισσότερες αποκρούσεις (28) έκανε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, Ορλάντο Χιλ.



* Την μεγαλύτερη ταχύτητα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, κατέγραψε ο Κιλιάν Μπαμέ (Γαλλία/37,61 χλμ. την ώρα), τη μεγαλύτερη απόσταση διάνυσε ο Ρόδρι (Ισπανία/96,23371 χλμ).



* Ο Λιονέλ Μέσι δημιούργησε τις περισσότερες ευκαιρίες (26).



* Ο Ρόδρι (Ισπανία) έκανε τα πιο πολλά τάκλιν (26), ο Νέιλ Ελ Ανιαουί (Μαρόκο), τα περισσότερα φάουλ (15)



* Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχθηκε η «νικήτρια» ομάδα σε επίπεδο συλλόγων, καθώς οι ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο δυναμικό της σκόραραν τα περισσότερα γκολ στο τουρνουά:Ρεάλ Μαδρίτης: 22 γκολ (Μπαπέ 10, Μπέλιγχαμ 7, Βινίσιους 4, Γκιουλέρ 1) .



* Η Αργεντινή έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία των τελικών Παγκοσμίου Κυπέλλου που δεν κατάφερε να κάνει ούτε ένα σουτ κατά τη διάρκεια των πρώτων 90 λεπτών του αγώνα.



* Ο 17χρονος Μεξικανός Χιλμπέρτο Μόρα ήταν ο νεότερος παίκτης που αγωνίστηκε, ενώ ο 43χρονος Σκωτσέζος τερματοφύλακας Κρεγκ Γκόρντον ήταν ο δεύτερος γηραιότερος στην ιστορία των Μουντιάλ.



* Οι, Λιονέλ Μέσι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Γκιγιέρμο Οτσόα έγιναν οι πρώτοι ποδοσφαιριστές στην ιστορία που συμπεριλήφθηκαν σε αποστολή για 6ο Παγκόσμιο Κύπελλο.



* O Λιονέλ Μέσι έγινε ο γηραιότερος παίκτης που σημείωσε χατ-τρικ σε Μουντιάλ (σε ηλικία 38 ετών και 357 ημερών κόντρα στην Αλγερία).



* Το στάδιο «Αζτέκα» (Azteca /Μεξικό) έγινε το πρώτο στάδιο στον κόσμο που φιλοξένησε αγώνες σε 3 διαφορετικά Μουντιάλ (1970, 1986, 2026).



* Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία έφτασε τα 38 συνεχόμενα ματς αήττητη, «σπάζοντας» το σερί της Ιταλίας (37 ματς).



* Δόθηκαν 277 κίτρινες και 15 κόκκινες κάρτες σε σύνολο 104 αγώνων. Το τουρνουά σημαδεύτηκε από μια μεγάλη αύξηση στις αποβολές (κόκκινες κάρτες) σε σχέση με τα προηγούμενα Μουντιάλ, κυρίως λόγω των νέων αυστηρών κανονισμών της FIFA για τη συμπεριφορά των παικτών.



Ο αριθμός των 15 κόκκινων καρτών είναι μεγαλύτερος από τις κόκκινες κάρτες των Μουντιάλ 2014, 2018 και 2022... μαζί.



Η αποβολή του Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη στο 90+3' στον τελικό), ήταν η 6η μόλις κόκκινη κάρτα που έχει δοθεί ποτέ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.



* Το Κουρασάο έγινε η πρώτη ομάδα που έκανε ντεμπούτο σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την Νότια Κορέα το 1954 που δέχτηκε έως και επτά γκολ στον πρώτο της αγώνα (1-7 από την Γερμανία), ενώ η ήττα με έξι γκολ διαφορά ήταν επίσης η πιο βαριά που υπέστη ομάδα που έκανε ντεμπούτο στη διοργάνωση από τον ίδιο αγώνα (Νότια Κορέα-Ουγγαρία 0-9).



* Ο Ισπανός Λαμίν Γιαμάλ έγινε ο νεότερος Ευρωπαίος παίκτης που αγωνίστηκε σε δύο μεγάλα τουρνουά (Euro 2024 και Παγκόσμιο Κύπελλο 2026), σε ηλικία 18 ετών και 337 ημερών εναντίον του Πράσινου Ακρωτηρίου.



* Ο Χάρι Κέιν έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης της Αγγλίας που σκόραρε σε τρία ξεχωριστά Παγκόσμια Κύπελλα (2018, 2022, 2026), μαζί με τον Ντέιβιντ Μπέκαμ (1998, 2002, 2006).



* Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σκόραρε σε έξι διαφορετικά τουρνουά Παγκοσμίου Κυπέλλου.



* Το Πράσινο Ακρωτήρι (0 νίκες, 3 ισοπαλίες, 0 ήττες) έγινε η πρώτη ομάδα που πρωτοεμφανίστηκε και έμεινε αήττητη στους τρεις αγώνες της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τη Σενεγάλη το 2002 (1, 2, 0).



* Το Μαρόκο έγινε το πρώτο αφρικανικό έθνος που έφτασε ποτέ στα προημιτελικά δύο Παγκοσμίων Κυπέλλων (2022 και 2026).



* Ο Νεϊμάρ έγινε μόλις ο δεύτερος Βραζιλιάνος παίκτης που σκόραρε σε τέσσερα διαφορετικά Παγκοσμία Κυπέλλου (2014, 2018, 2022 και 2026) μετά τον Πελέ.



* Η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου που κράτησε ανέπαφη την εστία της σε έξι συνεχόμενους αγώνες.



* Στο Μουντιάλ 2026 ήταν η τρίτη φορά που και οι τέσσερις ομάδες των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ήταν προηγούμενοι νικητές της διοργάνωσης. Ήταν επίσης το πρώτο τουρνουά από την εισαγωγή των κατατάξεων της FIFA (1994) που οι τέσσερις ομάδες ήταν οι τέσσερις πρώτες χώρες στη σχετική βαθμολογία.



* Ο Λιονέλ Μέσι έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που αγωνίστηκε σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (επίσης το 2014 και το 2022), μετά τον Βραζιλιάνο Καφού (1994, 1998, 2002). Στα 39 του χρόνια και 25 ημέρες, ήταν επίσης ο δεύτερος γηραιότερος φιναλίστ Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον Ιταλό Ντίνο Τζοφ το 1982 (40 ετών και 133 ημερών).

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