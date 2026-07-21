Μουντιάλ 2026: Η Μαδρίτη «κάηκε» για τους νέους Παγκόσμιους πρωταθλητές (βίντεο)

Ένα πρωτοφανές κύμα ενθουσιασμού κατέκλυσε τους δρόμους της Μαδρίτης, όπου περισσότεροι από ένα εκατομμύριο φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν τη Δευτέρα (20/7) για να υποδεχθούν την εθνική Ισπανίας, μία ημέρα μετά τη νίκη της με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η εμφάνιση του ανοιχτού διώροφου λεωφορείου της «Ρόχα», στο οποίο δέσποζε το σύνθημα «Βασιλιάδες του Κόσμου», προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς. Άνθρωποι κάθε ηλικίας ενώθηκαν σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα, με τραγούδια, συνθήματα και ασταμάτητο χειροκρότημα.

Κόρνες αυτοκινήτων, ζητωκραυγές και χιλιάδες ισπανικές σημαίες στα χρώματα του κόκκινου και του κίτρινου συνέθεσαν το σκηνικό της γιορτής. Οι φίλαθλοι συνέχισαν να πανηγυρίζουν ασταμάτητα για τους νέους παγκόσμιους πρωταθλητές, αποφασισμένοι να κρατήσουν το γλέντι ζωντανό μέχρι αργά το βράδυ.

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Κάποιοι παρακολούθησαν την παρέλαση από τα μπαλκόνια τους, ενώ άλλοι τραγουδούσαν τη «Macarena» ή το «Dai Dai», το τραγούδι της Σακίρα που συνδέθηκε με το Μουντιάλ του 2026.

«Ήμουν κι εγώ εκεί»

Για να δουν από κοντά τους θριαμβευτές του τελικού στο Ίστ Ράδερφορντ, οι εκατοντάδες χιλιάδες φίλαθλοι χρειάστηκε να περιμένουν για ώρες κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, καθώς η παρέλαση καθυστέρησε σε σχέση με το αρχικό πρόγραμμα.

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Ωστόσο, όταν τελικά εμφανίστηκαν οι πρωταθλητές, κανείς δεν φαινόταν να βιάζεται να φύγει. Οικογένειες και παρέες απαθανάτιζαν κάθε στιγμή με τα κινητά τους τηλέφωνα, θέλοντας να κρατήσουν ζωντανή την ανάμνηση και να μπορούν στο μέλλον να λένε: «Ήμουν κι εγώ εκεί», δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Ισπανία, το 2010.

Οι ποδοσφαιριστές, χαμογελαστοί, αρκετοί χωρίς μπλούζα και άλλοι κρατώντας ποτήρια στα χέρια, χαιρετούσαν συνεχώς το πλήθος και ύψωναν το χρυσό τρόπαιο μέσα σε αποθέωση.

«Από τη στιγμή που φύγαμε από τη Νέα Υόρκη νιώθουμε σαν να πετάμε», δήλωσε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ του τελικού, κατά την επίσκεψη της αποστολής στο κυβερνητικό μέγαρο της Μονκλόα, όπου τους υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Ρόδρι Ερνάντες, που αναδείχθηκε και κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Μουντιάλ 2026, υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από το να κατακτάς έναν τίτλο με τη χώρα σου. Και όταν αυτός ο τίτλος είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο, τότε πρόκειται για το μεγαλύτερο επίτευγμα που μπορεί να ζήσει ένας ποδοσφαιριστής».

Νωρίτερα, οι διεθνείς είχαν γίνει δεκτοί από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, τη βασίλισσα Λετίθια και τις κόρες τους, τις πριγκίπισσες Λεονόρ και Σοφία, οι οποίες φορούσαν εμφανίσεις της εθνικής Ισπανίας.

Η νέα τεράστια επιτυχία έχει ιδιαίτερη σημασία για μια χώρα όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί σημείο αναφοράς για περισσότερους από 50 εκατομμύρια κατοίκους. Μάλιστα, πολλοί νέοι φίλαθλοι είχαν γεννηθεί μετά τον πρώτο παγκόσμιο τίτλο της «Ρόχα» το 2010 στη Νότια Αφρική και ζούσαν για πρώτη φορά μια ανάλογη στιγμή.

Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν στην εμβληματική πλατεία «Σιμπέλες», όπου είχε προγραμματιστεί μεγάλη συναυλία προς τιμήν των πρωταθλητών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τοπικών αρχών, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας. Για την ασφάλεια της εκδήλωσης κινητοποιήθηκαν 2.050 αστυνομικοί και ακόμη 400 στελέχη της Πολιτοφυλακής.

Η αποστολή της Ισπανίας έφτασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο μετά τις 14:30 τοπική ώρα. Οι ποδοσφαιριστές αποβιβάστηκαν φορώντας τα χρυσά μετάλλιά τους, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Λουίς ντε λα Φουέντε να προηγείται και τον αρχηγό Ρόδρι να κρατά στα χέρια του το Παγκόσμιο Κύπελλο.

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