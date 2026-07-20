Μουντιάλ 2026: Οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επέστρεψαν στο σπίτι για να γιορτάσουν τη νίκη τους

Η Ισπανία υποδέχτηκε τους παγκόσμιους πρωταθλητές της το απόγευμα της Δευτέρας, τους ίδιους που ενθουσίασαν το έθνος μετά τη νίκη τους με 1-0 επί της Αργεντινής στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι παίκτες προσγειώθηκαν στη Μαδρίτη με το τρόπαιό τους, το οποίο θα επιδείξουν με υπερηφάνεια όλο το απόγευμα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον βασιλιά, τον πρωθυπουργό και ιδιαίτερα τους οπαδούς τους, οι οποίοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες κι εκστασιασμένοι.

Φτάνοντας στην πρωτεύουσα Μαδρίτη από τις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα αεροπλάνο της Iberia, στολισμένο με μια μικρή σημαία που κυμάτιζε πάνω από το πιλοτήριο, οι παίκτες αποβιβάστηκαν λίγο μετά τις 15:30.

Οι πρώτοι που βγήκαν ήταν ο προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε, ο αρχηγός Ροντρίγκο Ερνάντεθ (Ρόδρι) με τη φανέλα και το σορτς της «Λα Ρόχα», το μετάλλιο στο λαιμό και κρατώντας το χρυσό τρόπαιο, και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ραφαέλ Λουζάν.

Μετά το μεσημεριανό γεύμα (σε άγνωστη τοποθεσία), οι παίκτες θα γίνουν δεκτοί γύρω στις 18:30 από τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄ στο Παλάτι Θαρθουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης, πριν συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στο Παλάτι Μονκλόα, την έδρα της κυβέρνησης, στις 19:00 (ώρα Ελλάδας).

Από εκεί, οι ήρωες της ημέρας θα ξεκινήσουν την παρέλασή τους με ένα ανοιχτό λεωφορείο, διασχίζοντας τις κύριες οδικές αρτηρίες του κέντρου της πόλης για να φτάσουν στο διάσημο σιντριβάνι Θιμπέλες, την έδρα του δημαρχείου της Μαδρίτης, όπου αναμένονται γύρω στις 21:00 σε μια ατμόσφαιρα που υπόσχεται έντονη φόρτιση.

Μια τελετή θα πραγματοποιηθεί εκεί, σε μια σκηνή ειδικά κατασκευασμένη για να τιμήσει τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι αναμένονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, σύμφωνα με εκτιμήσεις του νομάρχη της, Φρανσίσκο Μαρτίν, ο οποίος διευκρίνισε την Κυριακή ότι 2.050 αστυνομικοί και 400 πράκτορες της Πολιτοφυλακής θα κινητοποιηθούν για την περίσταση.

Αυτός ο νέος παγκόσμιος τίτλος έχει ιδιαίτερα έντονη απήχηση σε αυτή τη χώρα που τρελαίνεται για το ποδόσφαιρο, όπου το άθλημα ενώνει τα 50 εκατομμύρια κατοίκους της, μερικοί από τους οποίους, από τη νεότερη γενιά, δεν έζησαν την πρώτη νίκη της Εθνικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2010, στη Νότια Αφρική.

Στη Μαδρίτη, δάκρυα θα κυλήσουν επίσης το βράδυ της Δευτέρας, αλλά δάκρυα χαράς κατά τη διάρκεια της ιστορικής παρέλασης, μόλις δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του Euro 2024 στη Γερμανία.