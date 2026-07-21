Τι θα φάμε σήμερα; Κολοκυθόπιτα με φέτα

Υλικά



1 1/2 κιλό κολοκύθα



1/4 – 1/2 φλ. τσαγιού 2 κ. σ. ελαιόλαδο



2 μέτρια κρεμμύδια



200- 250 γρ. θρυμματισμένη φέτα



1/2 φλ. τσαγιού ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο ή 2 κ. σ. ξερό δυόσμο



Αλάτι, πιπέρι



1 αυγό



Μια πρέζα κύμινο



12 φύλλα κρούστας







Εκτέλεση



Προθερμάνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς.



Τρίψτε την κολοκύθα και ζεστάνετέ την σε μια κατσαρόλα χωρίς λάδι και με λίγο νερό. Θα απελευθερώσει νερό, συνεχίστε να ζεσταίνετε και να ανακατεύετε μέχρι να μαλακώσει και το νερό να έχει εξατμιστεί κάπως. Αφαιρέστε από την κατσαρόλα, σουρώστε και αφήστε να κρυώσει.



Στο μεταξύ σοτάρετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε 1- 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο μέχρι να μαλακώσει.



Μόλις σουρώσετε την κολοκύθα πολτοποιήστε την μέχρι να γίνει κάπως λεία και ανακατέψτε με τα κρεμμύδια. Προσθέστε τη φέτα, το δυόσμο και το κύμινο και ανακατέψτε καλά.



Χτυπήστε το αυγό σε ένα μικρό μπολ και προσθέστε το στο μείγμα. Ανακατέψτε μέχρι να αναμειχθούν καλά όλα τα υλικά. (Μην ανακατεύετε με το μίξερ). Προσθέστε αλάτι και πιπέρι ανάλογα με τη γεύση.



Βουτυρώστε τον πάτο και τα τοιχώματα ενός ταψιού και στρώστε 6- 7 φύλλα, αλείφοντας με ελαιόλαδο κάθε στρώση. Αν το ταψί σας είναι λίγο μικρότερο από τα φύλλα απλώστε τα αφήνοντας τα υπόλοιπα να κρέμονται από έξω.



Ρίξτε το μείγμα κολοκύθας- τυριού και απλώστε ομοιόμορφα. Διπλώστε τα φύλλα που περισσεύουν έξω από το ταψί και καλύψτε με 5- 6 φύλλα -αλείφοντας και πάλι κάθε φύλλο με ελαιόλαδο.



Χαράξτε τα πάνω φύλλα σε κομμάτια, χωρίς να τα κόψετε.



Ψήστε στο φούρνο στο χαμηλότερο επίπεδο για περίπου 40 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.

Πηγή: newsbeast.gr

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