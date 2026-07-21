Ηρωικός σκύλος έσωσε 6χρονο από επίθεση αρκούδας -Βραβεύτηκε για τη γενναιότητά του

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Σκύλοςαναδείχθηκε σε ήρωα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, καθώς όρμησε σε μια αρκούδα που επιτέθηκε σε ένα 6χρονο αγόρι έξω από το σπίτι του, αναγκάζοντάς την να τραπεί σε φυγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου, όταν ο 6χρονος Κόλτον Ταζάρα έπαιζε μπροστά από το σπίτι της οικογένειάς του.

Βίντεο δείχνει την αρκούδα να πλησιάζει απειλητικά και να ορμά προς το μικρό αγόρι, το οποίο δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και μένει ακίνητο. Την κρίσιμη στιγμή εμφανίζεται η Bella, ένα ημίαιμο χάσκι της οικογένειας, η οποία τρέχει με ορμή προς το άγριο ζώο.

Ο πατέρας του παιδιού, Τζέφρι Ταζάρα, δήλωσε στο ABC News ότι κατάλαβε πως κάτι σοβαρό συνέβαινε όταν άκουσε το γάβγισμα της σκυλίτσας.

Η Bella πρόλαβε την αρκούδα λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει στον μικρό Κόλτον και, σύμφωνα με το βίντεο, τη δάγκωσε στην πίσω πλευρά, αναγκάζοντάς την να αλλάξει πορεία.

«Τη δάγκωσε στα πίσω της πόδια και η αρκούδα έπεσε πάνω στη βάρκα μου. Μετά χώθηκε κάτω από αυτή και τελικά έφυγε ανάμεσα στα σπίτια προς το δάσος», περιέγραψε ο πατέρας.

Η σκυλίτσα συνέχισε να κυνηγά το άγριο ζώο μέχρι να απομακρυνθεί εντελώς από την αυλή της οικογένειας.

Η Bella τιμήθηκε για την ηρωική της πράξη. Ο γερουσιαστής της πολιτείας Στίβεν Χάρντινγκ εξήρε τη «σπουδαία γενναιότητα» της σκυλίτσας, τονίζοντας σε ανάρτησή του:

«Ιστορίες σαν τη δική της μάς θυμίζουν τον μοναδικό δεσμό ανάμεσα στις οικογένειες και τα κατοικίδιά τους, αλλά και τις απίστευτες πράξεις ηρωισμού που μπορούν να συμβούν στις κοινότητές μας».

«Συγχαρητήρια, Bella, για αυτή την απόλυτα άξια αναγνώριση. Το Κονέκτικατ είναι περήφανο που σε αποκαλεί ένα πραγματικά υπέροχο σκυλί».

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