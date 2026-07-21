Πόλο: Ο προπονητής του ΟΦΗ Κ. Φιτσανάκης συμμετείχε στο καμπ της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας

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Μια σπουδαία προπονητική εμπειρία, έζησε ο προπονητής της υδατοσφαίρισης του ΟΦΗ, Κώστας Φιτσανάκης.

Ήταν ένας απο τους προπονητές, που μέσω της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ), επέλεξε η Ευρωπαϊκή (European Aquatics), για το ετήσιο της καμπ, που έγινε στη Βάρνα Βουλγαρίας και στο οποίο συμμετείχαν παιδιά κάτω των 14 ετών απο όλη την Ευρώπη.

Ο προπονητής του ΟΦΗ, επέστρεψε εντυπωσιασμένος απο το επίπεδο και τις εμπειρίες.

Όπως είπε «ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ανταλλάξαμε γνώσεις με κορυφαίους προπονητές και δουλέψαμε με ταλαντούχα παιδιά, πάνω σε θέματα της υδατοσφαίρισης».

H εμπειρία για τον Κώστα Φιτσανάκη, ωστόσο, δεν σταματάει εδώ, καθώς τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, θα έχει το ρόλο του εκπαιδευτή προπονητή της European Aquatics σε προπονητικό σεμινάριο, που διοργανώνει η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για διπλώματα Level 1 και 2.