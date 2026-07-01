ΔΕΥ.20 Ιου 2026 18:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Αλικαρνασσό

κκε - περισσος
clock 08:08 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Κομματική Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 7:30μμ στο Παλιό Δημαρχείο Αλικαρνασσού σύσκεψη – εκδήλωση με θέμα «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες».

Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συπσείρωση Κρήτης και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

αφισα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Μουντιάλ 2026: Παγκόσμια Πρωταθλήτρια η Ισπανία(vid-foto)

Ρεύμα: Ποια τιμολόγια επιλέγουν τα νοικοκυριά και ποια είναι τα φθηνότερα

Κορυφώνεται ο καύσωνας – Πού θα φτάσει τους 41 βαθμούς ο υδράργυρος

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Κκε Ηρακλείου Εκδήλωση Νέα Αλικαρνασσός
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis