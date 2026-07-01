Ηράκλειο: Πολιτική εκδήλωση του ΚΚΕ την Τετάρτη 22 Ιουλίου στην Αλικαρνασσό

Η Κομματική Οργάνωση Ανατολικών Συνοικιών Ηρακλείου του ΚΚΕ διοργανώνει την Τετάρτη 22 Ιουλίου, στις 7:30μμ στο Παλιό Δημαρχείο Αλικαρνασσού σύσκεψη – εκδήλωση με θέμα «Με πιο δυνατό ΚΚΕ ο λαός μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά για τις δικές του ανάγκες».

Ομιλητές θα είναι ο Δημήτρης Βρύσαλης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συπσείρωση Κρήτης και ο Δημήτρης Δουλουφάκης, Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με τη Λαϊκή Συσπείρωση.

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