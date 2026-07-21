Δύο λιποθυμικά επεισόδια στην Κνωσό λόγω καύσωνα – Έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος

Δύο περιστατικά λιποθυμίας καταγράφηκαν στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού εξαιτίας του έντονου καύσωνα που πλήττει την Κρήτη.

Μία 55χρονη γυναίκα και ένας ηλικιωμένος άνδρας αισθάνθηκαν έντονη αδιαθεσία κατά την επίσκεψή τους στον χώρο και έχασαν τις αισθήσεις τους. Αρχικά τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο ιατρείο της Κνωσού και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικό έλεγχο.

Η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους 43 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για επισκέπτες και εργαζόμενους. Για τον λόγο αυτό, έπειτα από συνεννόηση με το Υπουργείο Πολιτισμού, αποφασίστηκε η προσωρινή διακοπή λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου από τη 1 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν πολίτες και τουρίστες να αποφεύγουν την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες έντονης ζέστης και να τηρούν τα μέτρα προστασίας από τον καύσωνα.

Πηγή φωτογραφίας: unsplash.com

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