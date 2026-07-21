Σητεία - Ιστορικό ορόσημο: Το "Crown Iris" ανοίγει τον δρόμο για τον διεθνή τουρισμό κρουαζιέρας

Μια νέα σελίδα στον τουριστικό και οικονομικό χάρτη της Ανατολικής Κρήτης ανοίγει από σήμερα, Τρίτη, η Σητεία, καθώς το λιμάνι της υποδέχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο.

Η άφιξη του εντυπωσιακού πλοίου «Crown Iris» το οποίο μεταφέρει περίπου 1.400 επιβάτες και 600 μέλη πληρώματος, σηματοδοτεί την επίσημη είσοδο της περιοχής στον διεθνή τουρισμό κρουαζιέρας.

Για την απαρχή μιας «νέας εποχής» για την τοπική οικονομία, έκανε λόγο μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στον Μανόλη Αργυράκη, ο δήμαρχος Σητείας Γιώργος Ζερβάκης τονίζοντας ότι η τόνωση της αγοράς και η προβολή της πόλης στο εξωτερικό αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της δημοτικής αρχής.

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Η σημερινή άφιξη δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον κ. Ζερβάκη, η δημοτική αρχή προχωρά σε βάθος τις επαφές της με την παγκόσμια αγορά κρουαζιέρας, έχοντας ήδη «κλειδώσει» δέκα (10) προσεγγίσεις πλοίων για το έτος 2027.



Παράλληλα, ο Δήμος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε προχωρημένες διαβουλεύσεις με ακόμη δύο μεγάλες εταιρείες του κλάδου, γεγονός που μαρτυρά το έντονο ενδιαφέρον των τουριστικών κολοσσών για το παρθένο προϊόν της Ανατολικής Κρήτης.

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Η σημερινή ημέρα, ωστόσο, δεν κύλησε χωρίς εντάσεις, καθώς το πλοίο που μεταφέρει Ισραηλινούς επιβάτες, υποδέχθηκαν και τοπικές κινητοποιήσεις πολιτών, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις της τοπικής κοινωνίας γύρω από το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής.

Ο δήμαρχος Σητείας, χαρακτήρισε κόσμιες τις αντιδράσεις, ωστόσο εμφανίστηκε αποφασιστικός, χαρακτηρίζοντας την άφιξη του πλοίου αυτή ως μια μοναδική ευκαιρία που η πόλη οφείλει να αξιοποιήσει.



Το στοίχημα πλέον για την τοπική κοινωνία και τους φορείς είναι η διαχείριση των ροών των επισκεπτών και η εξισορρόπηση της οικονομικής ανάπτυξης με την προστασία της φυσιογνωμίας της Σητείας.

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