Κρήτη: Τιμές σοκ στα καύσιμα - Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, μια ανάσα από το να την ξεπεράσει το πετρέλαιο

Το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο σπάει η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και στην Κρήτη ενώ το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται επίσης μια ανάσα πριν από τα 2 ευρώ και αναμένεται να ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης, καθώς καταγράφεται ένα νέο, έντονο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα, επηρεάζοντας τον οικογενειακό προυπολογισμό αλλά και τους επαγγελματίες.

Η ξέφρενη πορεία των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, το οποίο ξεπέρασε τα 90 δολάρια το βαρέλι (άνοδος άνω του 20% από τις αρχές Ιουλίου), μετακυλίεται άμεσα στην ελληνική αγορά. Οι εχθροπραξίες στον Περσικό Κόλπο και τα προβλήματα ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει ασφυξία στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην Κρήτη οι μέσες τιμές σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης διαμορφώνονται ως εξής ανά νομό:

- Ηράκλειο: 2,018 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης

- Λασίθι: 2,001 η αμόλυβδη και 1,987 το πετρέλαιο κίνησης

- Ρέθυμνο: 2,003 η αμόλυβδη και 1,98 το πετρέλαιο κίνησης

- Χανιά: 1,988 η αμόλυβδη και 1,979 το πετρέλαιο κίνησης

Η τάση είναι ξεκάθαρα αυξητική. Οι καταναλωτές που ετοιμάζονται για τις άδειες του Αυγούστου θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά ακριβό «γέμισμα», καθώς η μειωμένη προσφορά διυλισμένων προϊόντων διεθνώς δεν αφήνει περιθώρια αποκλιμάκωσης για τις επόμενες εβδομάδες.

Οι υψηλές τιμές των καυσίμων αλλά και της ενέργειας επηρεάζουν όχι μόνο τον πληθωρισμό αλλά και τις τιμές των προϊόντων καθώς αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς και παραγωγής ενώ ακόμη και οι προμήθειες των πρώτων υλών αντιμετωπίζουν προβλήματα διακίνησης. Συγκεκριμένα δύο διαφορετικές ταχύτητες διαμορφώνονται πλέον στην αγορά τροφίμων ως προς τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τις πιέσεις να μετατοπίζονται από τα τυποποιημένα στα νωπά προϊόντα. Τα στοιχεία της έρευνας υποδεικνύουν ότι το βάρος των τρεχουσών πληθωριστικών πιέσεων εντοπίζεται πλέον καθαρά στα μη επεξεργασμένα προϊόντα. Οι τιμές των τυποποιημένων αγαθών επηρεάστηκαν έντονα από το αυξημένο κόστος ενέργειας, πρώτων υλών και μεταφορών, η εικόνα άρχισε σταδιακά να αλλάζει.

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