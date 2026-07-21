Δήμος Αγίου Νικολάου: To «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» στην Πρίνα

Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου ταξιδεύει στην Πρίνα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ανάδειξη των παραδοσιακών μνημείων του τόπου θα πραγματοποιηθεί συναυλία με το μουσικό σχήμα «Διαβάτες»: Αλέξανδρο Τζουγανάκη και Ανδρέα Μπικάκη.

Δύο δεξιοτέχνες μουσικοί με κοινές ρίζες και βαθύ καλλιτεχνικό δέσιμο συναντιούνται επί σκηνής για να παρουσιάσουν μια διαφορετική μουσική παράσταση.

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Αγαπημένα παραδοσιακά τραγούδια - επιλογές απ’ την ελληνική σκηνή καθώς και κομμάτια απ’ την προσωπική δισκογραφία των καλλιτεχνών πλαισιώνουν έναν εναλλακτικό, παραδοσιακό ήχο που ταξιδεύει απ’ την Κρήτη έως την Θράκη.

Χώρος : Πλατεία χωριού - Πρίνα

Ώρα 20:30 - Είσοδος ελεύθερη

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης – Δημοτική Κοινότητα Πρίνας

Οι κεντρικές βρύσες και τα πηγάδια των χωριών υπήρξαν διαχρονικά πυρήνες της κοινωνικής ζωής. Πριν την ύδρευση των σπιτιών, η συλλογή νερού εκεί λειτουργούσε ως καθημερινό τελετουργικό επικοινωνίας.

Οι βρύσες αποτελούσαν τόπο συνάντησης. Οι γυναίκες κυρίως, αλλά και οι άνδρες, συγκεντρώνονταν εκεί με τις στάμνες για να κουβαλήσουν νερό. Ήταν η ευκαιρία να συζητήσουν τα νέα του χωριού, να ανταλλάξουν απόψεις και να μοιραστούν τα προβλήματά τους. Στη βρύση διαδίδονταν οι τοπικές ειδήσεις, τα προξενιά, αλλά και σημαντικές ανακοινώσεις για την κοινότητα. Αποτέλεσαν έμπνευση για την παράδοση, καθώς γύρω από αυτές έχουν γραφτεί αμέτρητα δημοτικά τραγούδια και έχουν υφανθεί τοπικοί μύθοι.

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