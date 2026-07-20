Ηράκλειο: Καταγγελία για παραμέληση σκύλων – Εικόνες που προκαλούν αντιδράσεις

Νέα υπόθεση πιθανής παραμέλησης ζώων έρχεται στο φως στο Ηράκλειο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα σχετικά με την προστασία και την ευζωία των ζώων.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στο ekriti.gr, ιδιοκτήτης φέρεται να διατηρεί περίπου έξι σκυλιά σε ιδιαίτερα κακές συνθήκες στην αυλή της κατοικίας του, με εξαίρεση ένα από αυτά που, όπως αναφέρεται, λαμβάνει φροντίδα.

Οι εικόνες που δημοσιοποιήθηκαν αποτυπώνουν την κατάσταση ενός από τα ζώα, το οποίο εμφανίζεται σε άσχημη κατάσταση, με έντονα σημάδια παραμέλησης. Όπως καταγγέλλεται, το σκυλί παρουσιάζει πρόβλημα στο ένα αυτί, με παρουσία ψύλλων, ενώ το άλλο εμφανίζεται τραυματισμένο και αιματηρό. Τα τραύματα ενδέχεται να προκλήθηκαν ακόμη και από άλλα ζώα με τα οποία διαμένει, ωστόσο η έλλειψη φροντίδας προκαλεί σοβαρό προβληματισμό.

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Η υπόθεση έχει γίνει γνωστή στις αρμόδιες αρχές, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη καταγγελία σε βάρος του ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να μην έχουν προχωρήσει οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της κακοποίησης και παραμέλησης ζώων συντροφιάς, καθώς και την ανάγκη έγκαιρης παρέμβασης όταν εντοπίζονται αντίστοιχες περιπτώσεις.

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