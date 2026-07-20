Ένατη μέρα πολέμου στη Μέση Ανατολή: Σφοδροί αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν

Η συνεχιζόμενη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί σε νέα κλιμάκωση, καθώς για ένατη συνεχόμενη νύχτα συνεχίστηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης σύγκρουσης στην περιοχή.

Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών κατά ιρανικών στόχων, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στη Συρία και με επιχειρήσεις drones στον Περσικό Κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν την αποστολή πρόσθετων δυνάμεων στην περιοχή, ενώ η αυξανόμενη ένταση έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με το πετρέλαιο Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, το βράδυ της Κυριακής, στις 19:00 ώρα Ουάσιγκτον, ξεκίνησε νέα επιχείρηση αεροπορικών πληγμάτων με στόχο την αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, τις οποίες η Ουάσιγκτον θεωρεί υπεύθυνες για επιθέσεις σε εμπορικά και πολιτικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις σε περιοχές όπως το Μπουσέρ, το Τζασκ, η Ταμπρίζ, το Τσαμπαχάρ, το Σιρίκ και η Κοναράκ, γεγονός που δείχνει την ένταση των επιχειρήσεων.

Τραμπ: «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν να πλήττουν «πολύ σκληρά» το Ιράν, επισημαίνοντας πως οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. «Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε, και το κάναμε για να τιμήσουμε πιθανόν τρεις σπουδαίους πατριώτες», ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Ιρανικά αντίποινα και περιφερειακή ένταση

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση εναντίον εγκατάστασης που χαρακτήρισαν ως «κέντρο διοίκησης ειδικών επιχειρήσεων του εχθρού» στην περιοχή Ατ Τανφ της Συρίας, στοχεύοντας, όπως υποστήριξαν, αμερικανικές δυνάμεις. Το πρακτορείο IRNA ανέφερε ότι η επιχείρηση αποτέλεσε απάντηση στον θάνατο Ιρανών στρατιωτών στην πόλη Ιρανσάρ.

Επιπλέον, η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ, σταθμευμένα στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία, υπέστησαν «σοβαρές ζημιές» έπειτα από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ ανακοίνωσαν ότι ενεργοποίησαν τα συστήματα αεράμυνάς τους για να αντιμετωπίσουν επίθεση με ιρανικά drones. Οι αρχές δήλωσαν πως τα αμυντικά συστήματα λειτούργησαν αποτελεσματικά, ενώ η χώρα παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, όπως και τα υπόλοιπα κράτη του Κόλπου.

Την ίδια ώρα οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ σταθμευμένα σε αεροδρόμιο στην Άκαμπα, στην Ιορδανία, «προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε πολλά από αυτά», σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση. Μεταγωγικά και αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου που ανήκουν «στον εισβολέα αμερικανικό στρατό» και βρίσκονταν «στο αεροδρόμιο Άκαμπα» στοχοποιήθηκαν από «βαλλιστικούς πυραύλους, με αποτέλεσμα να υποστούν σοβαρές ζημιές πολλά από αυτά», διαβεβαίωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε ανακοίνωσή του που επικαλέστηκε το δίκτυο IRIB.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίσης ότι σταμάτησαν δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν η ιρανική κρατική τηλεόραση και το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Ενίσχυση αμερικανικών δυνάμεων

Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά αεροσκάφη στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, μεταφέρονται F-16 από τη Γερμανία και F-35 από τη Βρετανία, καθώς και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού. Η New York Times, επικαλούμενη πηγές στην κυβέρνηση Τραμπ, ανέφερε ότι η απόφαση είχε ληφθεί πριν από τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών και την εξαφάνιση τρίτου στην Ιορδανία.

Η Washington Post μετέδωσε ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για επιχειρήσεις ευρύτερης κλίμακας, αν και αξιωματούχος προειδοποίησε πως τα περιορισμένα αποθέματα πυρομαχικών ενδέχεται να μειώσουν τη διάρκειά τους. «Δεν έχουμε αρκετά για μακράς διάρκειας επιχειρήσεις, και δεν νομίζω πως ο Λευκός Οίκος το συνειδητοποιεί αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κατάρρευση του «μνημονίου κατανόησης» – Ρούμπιο: Το Ιράν χρησιμοποιεί το Ορμούζ ως «μοχλό πίεσης»

Το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», η συμφωνία που υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου, κατέρρευσε αυτόν τον μήνα. Η ρήξη οφείλεται σε διαφωνίες για τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, που πλέον έχουν ουσιαστικά κλείσει, επηρεάζοντας τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τις ΗΠΑ στην προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. «Είναι σαφές ότι το Ιράν, τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι του, θέλουν να ελέγξουν το στενό και να το χρησιμοποιήσουν ως μοχλό εναντίον του υπόλοιπου κόσμου», τόνισε ο Ρούμπιο.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προστατεύουν τη διεθνή ναυσιπλοΐα, ζητώντας από άλλες χώρες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να συνεισφέρουν, είτε με υλικό είτε με χρηματοδότηση, ώστε να μοιραστεί το βάρος της ασφάλειας στην περιοχή.

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