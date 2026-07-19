Τροχαίο στα Χανιά: Η στιγμή της σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το αυτοκίνητο (βίντεο)

Ένα βίντεο από το τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και ΙΧ αυτοκινήτου που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19/7) στα Χανιά, είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που δημοσίευσε το zarpanews.gr καταγράφεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης του ασθενοφόρου με το ασημί αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση που συνέβη στην κεντρική οδική αρτηρία της Λεωφόρου Μουρνιών λίγο μετά τις 7.00 το πρωί, το ασθενοφόρο, το οποίο μετέφερε ασθενή στο νοσοκομείο Χανίων καθώς είχε υποστεί ανακοπή στην οικία του, ανετράπη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Η οδηγός ήταν νοσηλεύτρια που είχε τελειώσει τη βάρδια της

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ένας εκ των διασωστών φέρει κατάγματα στο θώρακα, ενώ η οδηγός του ασθενοφόρου και η οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και μόλις είχε σχολάσει από την βάρδια της, είναι καλά στην υγεία τους.

Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από την ανακοπή που είχε υποστεί, σύμφωνα με το ΕΚΑΒ. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία Χανίων.

(Φωτογραφία: Νεα Τηλεόραση)

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο – Ένας νεκρός, τραυματίστηκαν οι διασώστες

Ηράκλειο: Τραυματίστηκε 56χρονη σε σκάφος στη Ντία – Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση