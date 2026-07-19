Ηράκλειο: Τραυματίστηκε 56χρονη σε σκάφος στη Ντία – Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση

Επιχείρηση μεταφοράς μιας 56χρονης τουρίστριας στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (18.07) στη θαλάσσια περιοχή της νήσου Ντία, ανοιχτά του Ηρακλείου.

Πρόκειται για υπήκοο Ολλανδίας, επιβάτιδα επαγγελματικού τουριστικού σκάφους, η οποία έχρηζε άμεσης μεταφοράς σε υγειονομική μονάδα. Μετά από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στο σημείο έσπευσε το σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης «ΕΥΡΩΠΗ», το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα και τη μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Από εκεί, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη διακόμισε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου της παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Συγκεκριμένα:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ηρακλείου από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ότι μία 56χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Ολλανδίας), επιβάτιδα επαγγελματικού-τουριστικού (Ε/Π-Τ/Ρ) σκάφους έχρηζε μεταφοράς σε υγειονομική μονάδα. Το σκάφος βρισκόταν αγκυροβολημένο στη θαλάσσια περιοχή της νήσου «ΔΙΑΣ» Κρήτης. Αμέσως, στο σημείο μετέβη σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης «ΕΥΡΩΠΗ» Τ.Θ.667, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και την μετέφερε ασφαλώς στο λιμάνι του Ηρακλείου. Από εκεί, η 56χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου προς παροχή ιατρικής περίθαλψης.

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