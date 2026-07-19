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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 22χρονος συνελήφθη με κοκαΐνη μετά από αστυνομικό έλεγχο

περιπολικό
clock 11:14 | 19/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν το βράδυ της 18ης Ιουλίου 2026 αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου, σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στον νεαρό, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 40,58 γραμμάρια κοκαΐνης, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

Αναλυτικά:

Συνελήφθη χθες (18.07.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης

Αστυνόμευσης του Τμήματος Άμεσης Δράσης Ηρακλείου 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της

Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν έλεγχο στον ημεδαπό κατά τη διάρκεια

του ελέγχου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 40,58 γραμμάρια κοκαΐνης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου.

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