ΕΚΤ: Oλα τα σενάρια για τα επιτόκια έως το τέλος του 2026

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα διάλειμμα στη συνεδρίαση του Ιουλίου, χωρίς όμως να εγκαταλείπει την κατεύθυνση αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στις 23 Ιουλίου, αλλά ταυτόχρονα δίνουν ισχυρές πιθανότητες σε μια νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο.

Μετά την πρώτη αύξηση του έτους τον Ιούνιο, η οποία ανέβασε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, το βασικό σενάριο δεν προβλέπει δεύτερη διαδοχική κίνηση. Η ΕΚΤ αναμένεται να αξιοποιήσει το καλοκαίρι για να αξιολογήσει την επίδραση της ενεργειακής κρίσης, την πορεία του πληθωρισμού και την αντοχή της οικονομίας της Ευρωζώνης.

Το ερώτημα δεν είναι πλέον μόνο αν θα πραγματοποιηθεί ακόμη μία αύξηση, αλλά πόσες κινήσεις μπορεί να ακολουθήσουν μέχρι το τέλος του έτους. Η αγορά θεωρεί πιθανό το επιτόκιο να φτάσει στο 2,50% τον Σεπτέμβριο, ενώ το σενάριο ανόδου στο 2,75% έως τον Δεκέμβριο έχει αποκτήσει σημαντικό βάρος, χωρίς ακόμη να αποτελεί ξεκάθαρη πρόβλεψη.

Γιατί η ΕΚΤ μπορεί να περιμένει τον Ιούλιο

Η υποχώρηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 2,8% τον Ιούνιο, από 3,2% τον Μάιο, πρόσφερε στην ΕΚΤ ένα μικρό περιθώριο αναμονής. Η εξέλιξη έδειξε ότι οι πιέσεις στις τιμές μπορούν να αποκλιμακωθούν, περιορίζοντας την ανάγκη για άμεση δεύτερη αύξηση των επιτοκίων.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα παραμένει σύνθετη. Ο δομικός πληθωρισμός, από τον οποίο εξαιρούνται οι πιο ευμετάβλητες τιμές ενέργειας και τροφίμων, διαμορφώθηκε στο 2,4%. Παράλληλα, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες παρέμεινε υψηλός, στο 3,2%, γεγονός που δείχνει ότι οι εγχώριες πιέσεις στις τιμές δεν έχουν εξαλειφθεί.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από την ενέργεια. Οι ενεργειακές τιμές αυξήθηκαν κατά 8,5% σε ετήσια βάση, ενώ η κατάρρευση της εκεχειρίας στον Περσικό Κόλπο και η επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επανέφεραν το ενδεχόμενο νέου κύματος ανατιμήσεων. Το Brent έκλεισε στις 17 Ιουλίου στα 88,10 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί περίπου 16% μέσα σε μία εβδομάδα. Η ΕΚΤ θέλει να διαπιστώσει εάν αυτή η άνοδος θα αποδειχθεί προσωρινή ή αν θα μεταφερθεί στα καύσιμα, τις μεταφορές, την παραγωγή και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

Τι προεξοφλείται για τις 23 Ιουλίου

Τα παράγωγα της αγοράς δείχνουν ότι μια αύξηση στη συνεδρίαση του Ιουλίου θεωρείται πλέον εξαιρετικά απίθανη.

Το ECB Watch Tool, το οποίο υπολογίζει τις προσδοκίες μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με το επιτόκιο €STR, δίνει πιθανότητα 91% να διατηρηθεί το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.

Η πιθανότητα αύξησης στο 2,50% περιορίζεται μόλις στο 9%. Με άλλα λόγια, οι επενδυτές θεωρούν ότι η ΕΚΤ θα προτιμήσει να περιμένει περισσότερα δεδομένα, αποφεύγοντας να λάβει απόφαση σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής και ενεργειακής αβεβαιότητας.

Η στάση αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αλλαγή πορείας. Περισσότερο παραπέμπει σε μια προσωρινή παύση, ώστε η κεντρική τράπεζα να έχει σαφέστερη εικόνα πριν από την επόμενη κίνηση.

Ο Σεπτέμβριος είναι η βασική ημερομηνία

Η συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει πλέον το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αγορών για τα επιτόκια. Τότε η ΕΚΤ θα έχει στη διάθεσή της νέο πακέτο μακροοικονομικών προβλέψεων για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, καθώς και περισσότερα στοιχεία για την πορεία των τιμών ενέργειας.

Το ECB Watch Tool δίνει πιθανότητα 78,7% το επιτόκιο να αυξηθεί στο 2,50%. Η πιθανότητα να παραμείνει στο 2,25% υποχωρεί στο 13,7%, ενώ εμφανίζεται ήδη και ένα μικρό ποσοστό 7,7% για άνοδο στο 2,75%.

Ανάλογη εικόνα προκύπτει από τις τιμές των swaps που παρακολουθούν το LSEG και οι διεθνείς αγορές. Οι υπολογισμοί αυτοί δίνουν πιθανότητες περίπου 85% έως 90% να έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μία ακόμη αύξηση έως τον Σεπτέμβριο.

Επομένως, η αγορά αντιμετωπίζει την αύξηση του Σεπτεμβρίου ως το κυρίαρχο σενάριο, εκτός εάν υπάρξει απότομη επιδείνωση της οικονομικής δραστηριότητας ή αισθητή αποκλιμάκωση των ενεργειακών πιέσεων.

Το σενάριο για 2,75% μέχρι τον Δεκέμβριο

Οι εκτιμήσεις γίνονται πιο σύνθετες για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Για τη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, το πιθανότερο επίπεδο παραμένει το 2,50%, με πιθανότητα 57,9%. Ωστόσο, η πιθανότητα το επιτόκιο να έχει ανέλθει στο 2,75% αυξάνεται στο 30,4%, ενώ καταγράφεται και μικρή πιθανότητα 2,4% για 3%.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο μοιρασμένη στη συνεδρίαση της 17ης Δεκεμβρίου. Το 2,75% συγκεντρώνει την υψηλότερη μεμονωμένη πιθανότητα, στο 42,5%. Το σενάριο παραμονής στο 2,50% περιορίζεται στο 36,5%, ενώ οι πιθανότητες για 3% και 3,25% φτάνουν το 14,7% και το 1,1% αντίστοιχα.

Αν συνυπολογιστούν όλα τα σενάρια από 2,75% και πάνω, η αγορά αποδίδει συνολική πιθανότητα 58,3% να πραγματοποιηθεί και τρίτη αύξηση εντός του έτους. Ωστόσο, αυτή η μέτρηση χρειάζεται προσοχή, καθώς αντανακλά διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων και όχι μια ενιαία, καθαρή πρόβλεψη.

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