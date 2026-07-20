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ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός στα social media με τον Τραμπ: Δεν έφευγε από την εξέδρα για να σηκώνουν οι Ισπανοί το τρόπαιο του Μουντιάλ

Τραμπ Ισπανία
clock 11:07 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Να κλέψει τη δόξα από τους παίκτες της Ισπανίας «προσπάθησε» ο Ντόναλντ Τραμπ που δεν έλεγε να φύγει από την εξέδρα των νικητών την ώρα που οι «Φούρια Ρόχα» ήταν έτοιμοι να σηκώσουν το τρόπαιο του Μουντιάλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Τζάνι Ινφαντίνο παρέδωσαν το τρόπαιο στον Ρόδρι και κάπου εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος άρχισε να κάνει τα δικά του εμποδίζοντας το τελετουργικό και τους παίκτες της Ισπανίας να βρίσκονται σε αμηχανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν αποχωρούσε από το σημείο, καθυστερώντας την ολοκλήρωση της απονομής, με τον αρχηγό της ομάδας των Ιβήρων να περιμένει να απομακρυνθεί για να σηκώσει το τρόπαιο. Μάλιστα, ακόμη και ο Ινφαντίνο επιχείρησε να τον οδηγήσει εκτός της εξέδρας, με τις σχετικές εικόνες να γίνονται, όπως ήταν αναμενόμενο viral.  

Τελικά το τρόπαιο το σήκωσαν οι Ισπανοί με τον Τραμπ να παραμένει στην εξέδρα και με τις αντιδράσεις στα social media να είναι πολλές.

Όλα αυτά συνέβησαν λίγο μετά τις αποδοκιμασίες που είχε δεχθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ μόλις κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο. 

Φυσικά είχε προηγηθεί η κίνηση να πάρει το τρόπαιο στα χέρια του πριν τη σέντρα του τελικού σε μια κίνηση να γίνει πρωταγωνιστής.

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