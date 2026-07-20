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Δήμος Πλατανιά: Δίπλα στους πυροσβέστες οι μικροί μαθητές σε Κοντομαρί και Σκινέ

πυροσβεστικη στον παιδικο σταθμό Πλατανιά
clock 20:49 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ιδιαίτερα όμορφη εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, στον Βρεφικό–Παιδικό Σταθμό Κοντομαρίου και στον Παιδικό Σταθμό Σκινέ, του Δήμου Πλατανια , όπου τους επισκέφθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, έπειτα από πρόσκληση της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Χρυσάνθης Μαραγκουδάκη.

Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το έργο των πυροσβεστών και να ενημερωθούν, με απλό και κατανοητό τρόπο, για θέματα πρόληψης, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων κ. Κωνσταντίνος Μπομπορής και ο Πυροσβέστης κ. Τριαντάφυλλος Κρασσάς παρουσίασαν στους μικρούς μαθητές τον εξοπλισμό της υπηρεσίας, το πυροσβεστικό όχημα και τα μέσα που χρησιμοποιούνται στις επιχειρήσεις διάσωσης και πυρόσβεσης.

πυροσβεστικη στον παιδικο σταθμό Πλατανιά

Οι μικροί μας φίλοι συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό, έθεσαν ερωτήσεις και γνώρισαν από κοντά τους ανθρώπους που καθημερινά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Η Αντιδήμαρχος κ. Χρυσάνθη Μαραγκουδάκη ευχαρίστησε θερμά την Πυροσβεστική Υπηρεσία Χανίων και ιδιαίτερα τον κ. Κωνσταντίνο Μπομπορή και τον κ. Τριαντάφυλλο Κρασσά για την άμεση ανταπόκριση και την πολύτιμη αυτή εκπαιδευτική εμπειρία που προσέφεραν στα παιδιά.

Τέτοιες δράσεις συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλλιέργεια της πρόληψης, της υπευθυνότητας και του αισθήματος ασφάλειας από τις μικρές ηλικίες.

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