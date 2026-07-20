Κρήτη: Ξεσηκωμός για το Κτηματολόγιο - Επίκειται συνάντηση με τον Υπουργό

Σε τροχιά δυναμικών κινητοποιήσεων εισέρχονται μηχανικοί και δικηγόροι της Κρήτης με φόντο τα μαζικά και σοβαρά λάθη που έχουν αναδειχθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης στο νησί. Η επόμενη ημέρα της ευρείας σύσκεψης στο Ρέθυμνο την προηγούμενη Παρασκευή, βρίσκει τους επιστημονικούς συλλόγους της Κρήτης σε πλήρη ετοιμότητα, προειδοποιώντας πως αν δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο, οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν, με στόχο την προστασία των πολιτών και του κύρους των επαγγελμάτων τους εκπέμποντας σήμα κινδύνου για τις περιουσίες των πολιτών. Οι εκπρόσωποι των δύο κλάδων έκαναν λόγο για πρωτοφανή προχειρότητα και «ψηφιακό χάος», το οποίο απειλεί ευθέως τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων.

Η σύσκεψη κατέληξε στην ομόφωνη έκδοση ενός αυστηρού κοινού ψηφίσματος και μέσα από αυτό, δικηγόροι και μηχανικοί θα καταγγέλλουν την πολιτική ηγεσία για εμπαιγμό, τονίζοντας ότι οι ασφυκτικές προθεσμίες και οι ανεπαρκείς παρατάσεις καθιστούν αδύνατη τη σωστή διόρθωση των σφαλμάτων. Η υπομονή όλων έχει εξαντληθεί, καθώς καλούνται να διαχειριστούν ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια, την ώρα που το σύστημα «τρέχει» χωρίς τις απαραίτητες ασφαλιστικές δικλείδες.

Συγκεκριμένα ζητούν οριστικές παρατάσεις που να ανταποκρίνονται στο μέγεθος του προβλήματος, ώστε να προλάβουν οι πολίτες να υποβάλουν τις διορθώσεις τους. Απλοποίηση των διαδικασιών για την εύκολη και χωρίς οικονομικό βάρος διόρθωση των προφανών σφαλμάτων (πρόδηλα λάθη, χωρικές μεταβολές). Στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών για τη γρήγορη επεξεργασία των ενστάσεων και των αιτήσεων.

Οι φορείς τονίζουν ότι το διάστημα που απομένει για την υποβολή ενστάσεων και διορθώσεων είναι παντελώς ανεπαρκές. Η προσωρινή ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων εμφάνισε τεράστιες αποκλίσεις, λάθη σε οριοθετήσεις, ακόμα και «εξαφανίσεις» ολόκληρων ιδιοκτησιών. Εάν εκπνεύσουν οι τρέχουσες προθεσμίες χωρίς διορθώσεις, εκατοντάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να εμπλακούν σε πολυετείς και κοστοβόρες δικαστικές διαμάχες για να αποδείξουν τα αυτονόητα.

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