Κρήτη: Τροχαίο με οκτώ τραυματίες – Μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Χανιά, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών αρχών.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 23:30, στην παλιά εθνική οδό, στο ύψος του Καλαμακίου, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν οκτώ άτομα, με το ΕΚΑΒ να κινητοποιεί πέντε ασθενοφόρα για την άμεση παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ και αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Γιώργο Μαθιόπουλο, όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από zarpanews.gr

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