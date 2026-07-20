Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 400 drones – Από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών

Mία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με drones των τελευταίων ετών επιχείρησε η Ουκρανία κατά της περιφέρειας της Μόσχας στην διάρκεια της νύχτας.



Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας της Ρωσίας, Σεργκέι Σαμπιάνιν, πάνω από 400 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας προς την κατεύθυνση της περιφέρειας της Μόσχας. Κατά τον ίδιο, «τα περισσότερα» εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας.

«Από τις 20:30 ως τις 05:00, πάνω από 400 εχθρικά drones πέταξαν προς την κατεύθυνση της περιφέρεια της Μόσχας. Τα περισσότερα εξουδετερώθηκαν από δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ενώ βρίσκονταν ακόμη μακριά από την πόλη. Τα 85 καταστράφηκαν καθώς προσέγγιζαν τη Μόσχα», ανέφερε μέσω Telegram ο Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, έξι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας εξαιτίας έκρηξης διακομίστηκαν στο νοσοκομείο του Νταμαντιένταβα», νότια της Μόσχας. Δεν διευκρινίζεται ωστόσο εάν οι τραυματισμοί τους οφείλονταν στην ουκρανική αεροπορική επιδρομή.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Μόσχας Αντρέι Βαραμπιόφ έκανε λόγο για ζημιές στις πόλεις Νταμαντιένταβα, Παντόλσκ και Αντιντσόβα, σε ιδιωτικές κατοικίες και σε πολιτικές υποδομές, εξαιτίας της επιδρομής με τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνθρωπος τραυματίστηκε στη Νταμαντιένταβα εξαιτίας πυρκαγιάς σε ιδιωτική κατοικία και άλλος ένας στον αυτοκινητόδρομο M-4 όπου κατέπεσε drone κοντά σε όχημα», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει αν τα θύματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στους ανθρώπους που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα υπήρχαν αναφορές σε ρωσικά κανάλια στο Telegram ότι τα ουκρανικά drones έπληξαν μια αποθήκη πετρελαίου και μια εγκατάσταση logistics.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό πάνω από την πόλη Ποντόλσκ, περίπου 40 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου, μετά από φερόμενο πλήγμα σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου.

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Ukrainian suicide drones are striking yet another huge Wildberries logistics center near Moscow.







It remains to be seen whether it will burn down completely as the one hit the other day. pic.twitter.com/CrNYgJcQ2k — Visegrád 24 (@visegrad24) July 20, 2026





Άλλες αναφορές επίσης θέλουν να έχει έχει προκληθεί πυρκαγιά σε αποθήκη της Wildberries —της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας διαδικτυακού λιανεμπορίου— στο γειτονικό Κολιεντίνο.

Σε άλλο σημείο της περιοχής, υπάρχουν αναφορές για πυρκαγιά σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Ντομοντέντοβο. Παράλληλα, στην περιοχή Μπέλιε Στόλμπι, φέρεται να καταστράφηκαν αποθήκες στο κέντρο logistics Yuzhnye Vorota.

Ukrainian attack drones hit another Moscow-area distribution center for the Russian e-commerce giant Wildberries, setting it ablaze. pic.twitter.com/Wqt4UIKIem — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 20, 2026





Το Κίεβο έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τα πλήγματα εντός του ρωσικού εδάφους, κάνοντας λόγο για αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που δέχεται η χώρα από τις δυνάμεις της Μόσχας εδώ και τέσσερα χρόνια. Στην εκστρατεία του αυτή το Κίεβο έχει θέσει στο στόχαστρο, κατά κύριο λόγο, τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές, προκειμένου να πλήξει τη ζωτικής σημασίας πηγή εσόδων του Κρεμλίνου για τη χρηματοδότηση της πολεμικής του προσπάθειας.

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