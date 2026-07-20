Πετρέλαιο: Άλμα της τιμής του Μπρεντ, σχεδόν στα 91 δολάρια το βαρέλι

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Η τιμή του βαρελιού στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης («futures») του πετρελαίου Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, σημείωσε άλμα 3,3%, φθάνοντας στα 90,97 δολάρια μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία.

Η άνοδος αυτή σημειώθηκε με φόντο την ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ότι άρχισαν «νέο κύμα» βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Πρόκειται για την ένατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικών επιθέσεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι εξελίξεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αγορών για περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

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