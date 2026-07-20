Το μέλλον του λιανεμπορίου στο επίκεντρο του 2ου Leadership Forum της Χαλκιαδάκης

Σε μια εποχή όπου οι εξελίξεις στην οικονομία, η μεταβαλλόμενη καταναλωτική συμπεριφορά και οι απαιτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη αναδιαμορφώνουν διαρκώς το οργανωμένο λιανεμπόριο, η γνώση και η συνεχής εκπαίδευση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Χαλκιαδάκης Α.Ε. πραγματοποίησε στην Ακαδημία Χαλκιαδάκης το 2ο Leadership Forum, συγκεντρώνοντας στελέχη της εταιρείας και καταξιωμένους εκπροσώπους της αγοράς, με στόχο την ανταλλαγή γνώσης, την ανάλυση των σύγχρονων προκλήσεων και την ανάδειξη των τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον του οργανωμένου λιανεμπορίου.

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Την έναρξη του Forum πραγματοποίησε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Χαλκιαδάκης Α.Ε., Χριστίνα Χαλκιαδάκη, η οποία καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, επισημαίνοντας ότι η συνεχής μάθηση και η κατανόηση των εξελίξεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη κάθε σύγχρονης επιχείρησης.

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Στη συνέχεια παρουσίασε τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Χαλκιαδάκης, επιβεβαιώνοντας ότι οι προκλήσεις και οι τάσεις που αναδείχθηκαν από τους ομιλητές βρίσκουν ήδη εφαρμογή στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επένδυση στους περισσότερους από 2.000 εργαζομένους, στις δράσεις εκπαίδευσης και ανάπτυξης μέσω της Ακαδημίας Χαλκιαδάκης, στις πρωτοβουλίες για τη συμπερίληψη και τις ίσες ευκαιρίες, στη διαχρονική στήριξη των Κρητικών παραγωγών, στις δράσεις για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων, καθώς και στις επενδύσεις στην καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των πελατών.

Στη συνέχεια, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της αγοράς παρουσίασαν τις σημαντικότερες εξελίξεις που επηρεάζουν τον κλάδο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές προσεγγίσεις γύρω από την οικονομία, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Ο Δρ. Λευτέρης Κιοσές, Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, ανέλυσε τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των προϊόντων, επισημαίνοντας ότι η ακρίβεια αποτελεί αποτέλεσμα μιας σύνθετης αλυσίδας παραγόντων, όπως το κόστος παραγωγής, η ενέργεια, οι μεταφορές και οι διεθνείς εξελίξεις. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο του οργανωμένου λιανεμπορίου στη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών και στην προσφορά αξίας προς τον καταναλωτή, συμβάλλοντας στην αποδόμηση διαδεδομένων μύθων γύρω από τη λειτουργία της αγοράς.

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Ο Αλέξανδρος Φλώρος, Greece & Bulgaria Retail Leader της NielsenIQ, παρουσίασε τις σημαντικότερες τάσεις που διαμορφώνουν το ελληνικό λιανεμπόριο, αναδεικνύοντας τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και τη σημασία της αξιοποίησης των δεδομένων για τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων. Ειδική αναφορά έγινε στις πιέσεις που εξακολουθούν να δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά, κυρίως από το κόστος στέγασης, ενέργειας και μεταφορών, καθώς και στον καθοριστικό ρόλο του τουρισμού και των νέων καναλιών πώλησης στη διαμόρφωση της αγοράς.

Η Βαρβάρα Ταμπακουλάκη, Διευθύντρια ESG & Sustainability Services της ErgoProlipsis, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της βιωσιμότητας στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα, παρουσιάζοντας τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις και εξηγώντας πώς τα κριτήρια ESG εξελίσσονται σε εργαλείο διοίκησης και δημιουργίας αξίας. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα παρουσιάστηκε η στρατηγική της Χαλκιαδάκης, μέσα από δράσεις όπως η ενίσχυση της συμπερίληψης, η μείωση της σπατάλης τροφίμων, η στήριξη της τοπικής παραγωγής και η επένδυση στους ανθρώπους της, αναδεικνύοντας πώς η βιωσιμότητα μπορεί να ενσωματωθεί ουσιαστικά στην καθημερινή λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης.

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Το Leadership Forum αποτελεί πλέον έναν θεσμό για τη Χαλκιαδάκης, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξη των στελεχών της και στην ενίσχυση μιας κουλτούρας συνεχούς μάθησης, συνεργασίας και καινοτομίας. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσης και τη σύνδεση των διεθνών τάσεων με την καθημερινή επιχειρηματική πρακτική, η εταιρεία συνεχίζει να προετοιμάζεται για τις προκλήσεις του αύριο, δημιουργώντας αξία για τους ανθρώπους της, τους πελάτες, τους συνεργάτες της και την κοινωνία.

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