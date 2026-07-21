Τα ζώδια της Τρίτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, υπάρχουν εντάσεις με τους απέναντι και κάποιες συμπεριφορές που παρατηρείς και δέχεσαι τις παίρνεις προσωπικά και οι αντιδράσεις σου δεν είναι και οι ηπιότερες. Είναι έντονο το κλίμα και αντιλαμβάνεσαι πως κάποιες αλλαγές σε επηρεάζουν ίσως περισσότερο από ό,τι υπολόγιζες και είναι δύσκολα διαχειρίσιμο το μουντ σου. Επίσης, κάποιες κοντρίτσες με την οικογένεια ανεβάζουν επίσης τους τόνους. Από το απογευματάκι και μετά ασχολείσαι με οικονομικά, αλλά και κάπως περισσότερο με την ψυχολογία σου.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα η συνεννόηση, κυρίως σε θέματα δουλειάς, δεν είναι και το πιο δυνατό σημείο της μέρας. Από το πρωί υπάρχουν μπερδέματα, δυσκολίες στο να εξηγήσεις τι είναι αυτό που θέλεις ή τον τρόπο που θέλεις να γίνουν κάποια πράγματα και οι τόνοι ανεβαίνουν εύκολα. Τα σχόλια που κάνεις είναι αρκετά έντονα, για αυτό λίγο προσοχή με το σαρκασμό και την ειρωνεία. Το καλό είναι πως μπορείς εύκολα να προσαρμόσεις καταστάσεις και να αξιοποιήσεις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν μέσω δικών σου ατόμων. Τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα κάποιες ανασφάλειες έρχονται στην επιφάνεια και κάνουν τη στάση και τον τρόπο που κινείσαι πιο περίεργο, πιο έντονο και πιο αμυντικό. Υπάρχει μια τάση για υπερβολή και αυτό θέλει προσοχή. Εσύ που είσαι σε σχέση γίνεσαι ίσως λίγο πιο πιεστικός και ψάχνεις έμμεση επιβεβαίωση. Από την άλλη, σήμερα παίζουν σπατάλες που δεν τις αντιλαμβάνεσαι και πολύ πιθανό να ξεφύγεις. Το καλό είναι πως μέσα από γνωριμίες και επαφές δημιουργούνται σημαντικές ευκαιρίες που θα μπορέσεις να τις αξιοποιήσεις παρακάτω.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, είσαι πεισματάρης και η αλήθεια είναι πως δυσκολεύεσαι να βγεις από το βολή σου. Τα του σπιτιού παραμένουν προτεραιότητα και εστιάζεις αρκετά στα όσα έχεις να κάνεις. Από την άλλη, αντιδράς και κάπως πιο έντονα σε διαφωνίες ή διαφορετικές απόψεις που θα ακούσεις. Είναι σημαντικό να κρατήσεις μια ήπια στάση, χωρίς απαραίτητα να υποχωρήσεις, να ακούσεις όμως και τι έχουν να σου πουν οι άλλοι. Μέσα από πράγματα που θα μάθεις θα πάρεις αποφάσεις που θα διαμορφώσουν αρκετά διαφορετικά τόσο το πώς βλέπεις τα πράγματα όσο και το πώς θα κινηθείς παρακάτω.

Λέων



Λέοντά μου, μέσα από συζητήσεις που παίζουν κατά τη διάρκεια της ημέρας υπάρχουν αποκαλύψεις που θα σε στρεσάρουν και θα σε κάνουν να τσιτώσεις. Επειδή κάποια από αυτά τα υποπτευόσουν; Επειδή δεν περίμενες τέτοιου είδους εξελίξεις; Όπως και να ‘χει, είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλά τους τόνους και να βάλεις κάποια πράγματα στη θέση τους χωρίς υπερβολές. Από την άλλη, υπάρχει μια σημαντική ευκαιρία να δικτυωθείς και να αναπτύξεις επαφές, αλλά και συνεργασίες. Από το μεσημεράκι και μετά εστιάζεις στο να δεις λίγο περισσότερο τον εαυτό σου, αλλά και το σπίτι.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα είσαι λίγο περίεργα και αυτό φαίνεται. Υπάρχει μια σύγχυση και μια αλλαγή στα πράγματα που θέλεις να κάνεις, χωρίς να είναι σαφής η κατεύθυνση που σκέφτεσαι να πάρεις. Υπάρχει μια πεισματική στάση. Από την άλλη, τα οικονομικά φαίνεται να σε ζορίζουν να προχωρήσεις κάποια πλάνα σου, ενώ διαφορές με φίλους σε αυτό το κομμάτι μπορεί να δημιουργήσουν προστριβές. Δώσε λίγη παραπάνω προσοχή σε έξοδα. Από το απογευματάκι και μετά επικεντρώνεσαι σε συζητήσεις που έχουν μεγαλύτερη ουσία για σένα.

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, σήμερα είσαι λίγο παραπάνω στην τσίτα, κυρίως με κομμάτια από τη δουλειά που έρχονται και αυξάνουν απαιτήσεις, αλλά και υποχρεώσεις που θα έχεις να διαχειριστείς μέσα στη μέρα. Από το πρωί χρειάζεται να κινηθείς ευέλικτα, χωρίς να κάνεις έντονες υποχωρήσεις για να ευχαριστήσεις τους άλλους. Υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για να κάνεις γνωριμίες, αλλά και να ανανεώσεις επαφές με άτομα που έχεις να δεις καιρό, καθώς έτσι θα προχωρήσουν τα πλάνα σου ακόμα περισσότερο. Από το μεσημεράκι και μετά ασχολείσαι αρκετά και με τα οικονομικά σου.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, αρκετή υπερένταση σήμερα και παίρνεις αποστάσεις από άτομα που δεν μπορείς να συνεννοηθείς. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να ακολουθήσουν το δικό σου τρόπο και ρυθμό, επομένως μην τσιτώνεις. Παράλληλα, μέσα από κάποιες αποκαλύψεις θα συνειδητοποιήσεις διαφορές που υπάρχουν με άλλους, αλλά δεν είχαν ειπωθεί ανοιχτά μέχρι πρότινος. Δεν είναι όμως λόγος για ένταση. Κάποια ανοίγματα στη δουλειά επηρεάζουν τα οικονομικά σου θετικά, αρκεί να είσαι ανοιχτός σε προτάσεις και συζητήσεις.

Τοξότης



Τοξότη μου, έχεις νευράκια από το πρωί και πολλά από αυτά που σε ενοχλούν τα λες χωρίς δεύτερη σκέψη. Πολλά που θεωρούσες αυτονόητα δεν είναι και μπορεί να εκπλαγείς από το πόσο διαφορετικά παίζει να σκέφτεσαι με πολύ κοντινά σου άτομα. Τα οικονομικά παίζουν σημαντικό ρόλο και θέλουν καλύτερη οργάνωση, γιατί κάπου έχει φύγει το πράγμα και δυσκολεύεσαι μέσα στη μέρα. Από την άλλη, το ότι έρχεσαι σε επαφή με άτομα που έχετε παρόμοια φιλοσοφία και τρόπο σκέψης δημιουργεί ξαφνικές ευκαιρίες και συζητήσεις για κάτι νέο και πιο ενδιαφέρον για σένα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, στο κομμάτι της δουλειάς υπάρχει μια ένταση και μια ευκολία στο να δημιουργηθούν αντιπαραθέσεις με τους απέναντι. Είναι σημαντικό να επικοινωνήσεις αυτό που θέλεις – ή αυτό που περιμένεις – και όχι να θεωρήσεις ως αυτονόητο πως θα κινηθούν στο ίδιο μήκος κύματος με σένα. Αυτή η τσίτα βγαίνει εύκολα προς τα έξω και είναι σημαντικό να την προσέξεις για να μην επηρεάσει την εικόνα σου. Πέρα από αυτό, υπάρχουν κάποιες ενδιαφέρουσες ευκαιρίες στο οικονομικό που θα επηρεάσουν σημαντικά και τις εξελίξεις στη δουλειά σου.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα κινείσαι κομματάκι απόλυτα. Τα πράγματα παραμένουν στο μυαλό σου πως πρέπει να γίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και αυτό δε σε αφήνει να κινηθείς με μεγαλύτερη ευελιξία. Τα πρέπει με τα θέλω συγκρούονται και κάπως τα πιστεύω σου μπερδεύουν ακόμα περισσότερο. Δυσκολεύεσαι να πάρεις μια απόφαση. Από την άλλη, κάποιο ταξιδάκι που είχες στα πλάνα σου θέλει καλύτερη οργάνωση. Στα θετικά, συνεργασίες και νέες επαφές έρχονται με ευκαιρίες που αλλάζουν απότομα και με θετικό τρόπο το όλο σκηνικό. Απροσδόκητα.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα ξυπνούν πάθη και επιθυμίες. Εσύ που είσαι σε σχέση το απολαμβάνεις αυτό το κομμάτι της κόντρας που ξυπνά και ανάβει τα αίματα με το αμόρε. Εσύ που είσαι ελεύθερος, αφήνεσαι στο φλερτ και απολαμβάνεις αυτή την έντονη έκβαση που έχει. Είναι όμως και τα οικονομικά που σε ζορίζουν και σε αγχώνουν, για αυτό χρειάζεται να τα δεις με ιδιαίτερη προσοχή. Στη δουλειά υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες που φέρνουν τα πράγματα πιο κοντά στα θέλω σου και προσαρμόζεις τα υπόλοιπα με ευκολία, αλλά και σιγουριά.