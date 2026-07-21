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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

O Ανδρουλάκης παρουσιάζει το προγραμματικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια (Live)

Νικος Ανδρουλάκης
clock 13:15 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην ενέργεια και το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος πραγματοποιεί το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Η συνέντευξη Τύπου δίνεται στην αίθουσα Τύπου της Χαριλάου Τρικούπη και μιλούν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος των S&D Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γραμματέας του τομέα Ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς.

Δείτε live: 

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