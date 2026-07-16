Νίκος Ανδρουλάκης: Η Παιδεία είναι εθνική προτεραιότητα και δημόσιο αγαθό

Το διαφορετικό υπόδειγμα εκπαιδευτικής πολιτικής, με καθαρή ιδεολογική αφετηρία, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και διάρκεια στον χρόνο, περιέγραψε ο Νίκος Ανδρουλάκης κλείνοντας την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής για την Παιδεία.

«Για εμάς, η Παιδεία αποτελεί δημόσιο αγαθό, κοινωνικό δικαίωμα, θεσμό Δημοκρατίας και τον ισχυρότερο μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας. Γιατί, πρόοδος σημαίνει να προχωρούν οι πολλοί. Γι’ αυτό καταθέτουμε ένα νέο κοινωνικό και θεσμικό συμβόλαιο για την Παιδεία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής καθιστώντας σαφές ότι θεωρεί τη Παιδεία ως εθνική προτεραιότητα.



Ασκώντας αυστηρή κριτική στη κυβέρνηση ανέφερε ότι έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, έχει δώσει τα διαπιστευτήριά της: λιγότερη δημόσια επένδυση, μεγαλύτερη επιβάρυνση της οικογένειας, διοικητικός συγκεντρωτισμός, διαρκής νομοθετική αναστάτωση και ολοένα περισσότερες ιδιωτικές διαδρομές για όσους μπορούν να πληρώσουν.

«Πρόκειται για βαθιά συντηρητική πολιτική που αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως αγορά υπηρεσιών, το σχολείο ως μηχανισμό συμμόρφωσης και τον μαθητή ως πελάτη ενός συστήματος πολλών ταχυτήτων. Εμείς απαντάμε διαφορετικά. Η Παιδεία είναι δημόσιο αγαθό, δύναμη ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας, θεμέλιο της Δημοκρατίας και βασική προϋπόθεση για μια σύγχρονη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα. Γι’ αυτό και η σύγκρουση που έχουμε μπροστά μας δεν αφορά απλώς διαφορετικούς νόμους ή επιμέρους μέτρα. Αφορά δύο διαφορετικούς δρόμους για τη χώρα», τόνισε.

Πρόσθεσε πως οι βαθύτερες εκπαιδευτικές και ψηφιακές ανισότητες υπονομεύουν την ποιότητα του εργατικού δυναμικού της χώρας και η κυβέρνηση πορεύεται χωρίς σχέδιο.



«Αυτό φάνηκε με τον πιο εμβληματικό τρόπο στην υπόθεση της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το ΠΑΣΟΚ εξαρχής άσκησε κριτική στις επικοινωνιακές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης. Τι μας απάντησαν: είστε με τους μπαχαλάκηδες.Τι αποδείχτηκε στην πράξη: Η πανεπιστημιακή αστυνομία είναι ένα μεγαλοπρεπές και πανάκριβο φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας», σημείωσε.

«Όχι σε μια άναρχη αγορά τίτλων»

Σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, υποστήριξε πως υποσχέθηκαν πανεπιστήμια διεθνούς κύρους και τελικά θεσμοθέτησαν την πανεπιστημιοποίηση των κολλεγίων. «Η Ελλάδα χρειάζεται ισχυρό, σύγχρονο και εξωστρεφές δημόσιο πανεπιστήμιο. Με ενιαίο εθνικό πλαίσιο για ολόκληρη την ανώτατη εκπαίδευση, με αυστηρά ακαδημαϊκά κριτήρια, κοινές προδιαγραφές ποιότητας, ουσιαστική αξιολόγηση και πραγματικές εγγυήσεις για τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα κάθε δομής.

Η χώρα χρειάζεται σοβαρό ακαδημαϊκό σχεδιασμό και όχι μια άναρχη αγορά τίτλων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους εκπαιδευτικούς αναδεικνύοντας την αναβάθμιση του ρόλου τους με μια αξιολόγηση καθολική, ουσιαστική, με ανατροφοδότηση, η οποία θα αφορά όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για τη σχολική βία

Χαρακτήρισε ως αποσπασματική την αντιμετώπιση της σχολικής βίας ενώ μίλησε για αναξιοπιστία της κυβερνητικής πολιτικής η οποία αγγίζει το αδιάβλητο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. «Το πρόσφατο περιστατικό σε εξεταστικό κέντρο ΕΠΑΛ δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ως μια απλή υπηρεσιακή αστοχία. Θίγει την ισονομία των υποψηφίων.

Για τις καταγγελίες στις Πανελλαδικές και το αδιάβλητο των εξετάσεων



Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει καθαρά: πώς συνέβη το λάθος, με ποιά κριτήρια αποφασίστηκε η συγκεκριμένη βαθμολόγηση, ποιοί είχαν την ευθύνη και ποιές εγγυήσεις υπάρχουν ότι δεν επηρεάστηκε η ισότιμη κατάταξη των υποψηφίων», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης .

«Για το ΠΑΣΟΚ ισχυρή δημόσια παιδεία σημαίνει ανοδική κοινωνική κοινωνική κινητικότητα. Σημαίνει λιγότερες ανισότητες και περισσότερες ευκαιρίες.

Και όλοι μαζί με σχέδιο και αξιοπιστία θα χτίσουμε την Ελλάδα που αξίζουμε και αγαπάμε», κατέληξε .

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