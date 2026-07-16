Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Κριέ μου, οι εξελίξεις συνεχίζονται και με τη σιγουριά να συνεχίζεται και σήμερα μπαίνεις στη διαδικασία να κάνεις ό,τι περνά από το χέρι σου για να αποκτήσουν μια πιο γερή βάση τα πράγματα, με τον τρόπο που θέλεις να εξελιχθούν. Ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς, δίνεις μεγαλύτερη έμφαση, γιατί εστιάζεις περισσότερο και στο κομμάτι της επαγγελματικής σου εξέλιξης. Παράλληλα, στα προσωπικά σου εκφράζεις τα συναισθήματά σου με αμεσότητα και αυτό αναγνωρίζεται. Βλέπεις με μια παραπάνω σοβαρότητα τα πράγματα.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα ασχολείσαι με το σπίτι και οργανώνεις καλύτερα το χώρο σου. Έτσι σου είναι και πιο εύκολο να τακτοποιήσεις και συναισθήματα που έρχονται στην επιφάνεια καλύτερα, παρατηρώντας σε μεγαλύτερο βάθος τι μπορεί να είναι αυτό που τα ενεργοποιεί και τα φέρνει στην επιφάνεια. Το να τακτοποιήσεις σπίτι και μυαλό είναι κάτι πολύ ουσιαστικό σήμερα, γιατί θα σε βοηθήσει να προετοιμαστείς και για ορισμένες καταστάσεις παρακάτω. Θέλεις την ησυχία σου και δεν αφήνεις τίποτε να σου τη χαλάσει μέσα στη μέρα.

Δίδυμοι



Σήμερα, Δίδυμέ μου, σκέψεις και δημιουργικά πλάνα είναι πιο εύκολο να μπουν σε ροή και σε μια βάση για να αρχίσεις να τα δουλεύεις. Παρά τις περίεργες συνθήκες που παρατηρείς το τελευταίο διάστημα μέσα στην παρέα ή με συνεργάτες που έχεις μια πιο φιλική σχέση, αντιλαμβάνεσαι πως υπάρχει μια στήριξη. Μια στήριξη που σε βοηθά να κατανοήσεις τι μπορεί να πάει καλύτερα και σε ποια σημεία χρειάζεται να δουλέψεις παραπάνω. Ναι, οι συζητήσεις γίνονται σοβαρές, αλλά και πιο ξεκάθαρες και αυτό είναι κάτι που το χρειάζεσαι.

Καρκίνος



Καρκίνε μου, σήμερα παίζει να υπάρξουν κάποιες συζητήσεις για οικονομικά θέματα που είτε θα συνοδεύονται από κάποιες επιπλέον ευθύνες – στις οποίες το έχεις να ανταποκριθείς – είτε θα είναι μια μορφή αναγνώρισης όλων αυτών των επιπλέον κομματιών που έχεις αναλάβει μέχρι τώρα. Δημιουργείται ένα πιο ασφαλές κλίμα μέσα στη μέρα και αυτό σου δίνει μια άνεση στο να κινηθείς, αλλά και να οργανωθείς ακόμα καλύτερα. Τα πλάνα σου μπαίνουν σε μια πιο γερή βάση και με αυτή την αίσθηση συνεχίζεις.

Λέων



Λέοντά μου, ξεκαθαρίζουν πολλά μέσα στο κεφάλι σου και μέσα από συζητήσεις αντιλαμβάνεσαι καλύτερα τα πράγματα. Σκέψεις και μια νέα νοοτροπία φαίνεται πως μπαίνουν σε μια πιο γερή βάση. Κάποιο ταξιδάκι ίσως να οριστικοποιηθεί καλύτερα, παράλληλα. Τα πλάνα σου παίρνουν το δρόμο τους και η αισιοδοξία φαίνεται να δημιουργεί προοπτικές που θα κάνουν τα πράγματα πιο εύκολα, αρκεί να οργανωθείς και να κινηθείς πιο στοχευμένα. Επίσης, μέσα από συζητήσεις έρχεσαι πιο κοντά με άτομα με παρόμοια φιλοσοφία.

Παρθένος



Σήμερα, Παρθένε μου, ξεκουράζεσαι. Όσα τρέχουν στη δουλειά μπαίνουν εύκολα σε σειρά και αυτό σε βοηθά να πάρεις χρόνο για τον εαυτό σου και να δεις καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος κάποιες καταστάσεις που σε απασχολούν. Από το πρωί, εστιάζεις σε ουσιαστικά ζητήματα και τα διαχειρίζεσαι – ναι, οκ το προσπαθείς – με ψυχραιμία και αυτό σε βοηθά να τα ξεκαθαρίσεις στο κεφάλι σου. Είναι σημαντικό για να δεις την πλήρη εικόνα. Από την άλλη, κάνεις και κάποιες κρυφές κινήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα που τακτοποιούν υποχρεώσεις και ξεκαθαρίζουν το τοπίο σχετικά με το τι ακόμα πρέπει να γίνει.

Ζυγός



Ζυγέ μου, γνωριμίες με σημαντικά πρόσωπα παίζει να υπάρξουν μέσα στη μέρα. Γνωριμίες που θα σε βοηθήσουν σε επαγγελματικά θέματα κυρίως και θα παίξουν σημαντικό ρόλο στο να εδραιώσεις καλύτερα κάποια πράγματα. Συνεργασίες σταθεροποιούνται, ενώ μέσα από τον κοινωνικό σου περίγυρο θα υπάρξουν και επαφές που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον μέσω του φλερτ. Το κλίμα είναι ωραίο σήμερα και νιώθεις πως όλα μπαίνουν πιο εύκολα στη θέση τους. Και αυτό σε καθησυχάζει και σου δίνει μια παραπάνω άνεση στο να εκφραστείς.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, η οργάνωση του προγράμματος αλλά και η δρομολόγηση σημαντικών υποθέσεων στη δουλειά φαίνεται να κάνουν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για σένα σήμερα. Οι ευθύνες που αναλαμβάνεις – ή σου ανατίθενται από τους άλλους – δεν είναι κάτι που σε τρομάζει. Σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως και να το περίμενες. Το καλό είναι πως κερδίζεις τις εντυπώσεις με το πώς διαπραγματεύεσαι και τακτοποιείς αυτές τις σημαντικές υποθέσεις με τις οποίες ασχολείσαι, ενισχύοντας την εικόνα σου σημαντικά. Παράλληλα, αναγνωρίζεις κι εσύ ένα σημαντικό κομμάτι από το τι μπορείς να κάνεις.

Τοξότης



Σήμερα, Τοξότη μου, πολλά κομμάτια έρχονται και κουμπώνουν πιο εύκολα και ολοκληρώνεται στο μυαλό σου η εικόνα που θέλεις να δημιουργήσεις. Ιδέες σταθεροποιούνται και αυτό κάνει το όραμά σου να είναι πιο πλήρες και πιο εύκολα πραγματοποιήσιμο. Είναι σημαντικό να δεχτείς τη βοήθεια που σου προσφέρεται και να αναγνωρίσεις αυτά που έχεις καταφέρει. Ναι, ζορίζεσαι αυτή την περίοδο, όμως είναι μια μέρα που θα μπορέσεις να νιώσεις πιο σίγουρος για σένα και πιο εύκολο το να προχωρήσεις ένα βήμα παρακάτω.

Αιγόκερως



Αιγόκερέ μου, από τη μία, σήμερα ασχολείσαι περισσότερο με τη διάθεση και την ψυχολογία σου. Αντιλαμβάνεσαι καλύτερα κάποια πράγματα που τα σκέφτεσαι με ψυχραιμία και παρά την έντονη επιθυμία για άμεσες εξελίξεις, καταλαβαίνεις πως χρειάζεται να δείξεις λίγη υπομονή, αλλά και να οργανώσεις-προετοιμάσεις τα πλάνα σου καλύτερα. Από την άλλη, υπάρχει μια ευκολία στο να σταθεροποιήσεις οικονομικά θέματα, αλλά και να τακτοποιήσεις κάποιες υποχρεώσεις σου πιο εύκολα. Ιδίως έξοδα που μπορεί να αφορούν το σπίτι.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, οι συζητήσεις συνεχίζονται και σήμερα και αντιλαμβάνεσαι πως τα ξεκαθαρίσματα συνεχίζονται, χωρίς όμως εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Τα όρια μπαίνουν κάπως αυτόματα και αυτό θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση να μπεις σε περίεργες και άβολες κουβέντες με τους απέναντι. Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις που τακτοποιούνται, αλλά και κάποιες διαπροσωπικές σου σχέσεις μπαίνουν σε διαφορετικό πλαίσιο. Άλλες οριοθετούνται, άλλες μπαίνουν σε νέα, πιο γερή βάση. Κρίνεις και κινείσαι αναλόγως.

Ιχθύς



Σήμερα, Ιχθύ μου, είναι πιο εύκολο να φέρεις τα πράγματα στα μέτρα σου. Η ευκολία με την οποία διαβάζεις την ατμόσφαιρα σε βοηθά σημαντικά στο να εντοπίσεις σημεία που χρειάζονται μια βελτίωση. Ειδικά στο κομμάτι της δουλειάς τα πράγματα ρολάρουν καλύτερα και κάποια ρίσκα που μπορεί να σκεφτείς να πάρεις να μη σου φαίνονται και τόσο «επικίνδυνα». Από την άλλη, υπάρχει μια ευκαιρία για να σταθεροποιήσεις κάπως τα οικονομικά σου και να κλείσεις κάποια συμφωνία για δουλειά.