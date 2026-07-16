Κρήτη: Το τελευταίο μπάνιο για 78χρονη

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (15/7) στο Α’ Λιμενικό Τμήμα Χανίων, όταν μια 78χρονη αλλοδαπή ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή "Κάτω Σταλός" Χανίων.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης.

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