Ευρωμπάσκετ U20: Στους «8» η Ελλάδα μετά τη νίκη επί του Ισραήλ

Η Εθνική Νέων Ανδρών πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού U20, επικρατώντας του Ισραήλ με 79-66 στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου είχε πρωταγωνιστή τον Ανδρέα Πατρίκη, ο οποίος σημείωσε 22 πόντους, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν επίσης οι Χαντζής (11π.), Παγώνης (11π.) και Νικολαΐδης (10π.).

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 12-18 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως το Ισραήλ αντέδρασε και πέρασε μπροστά με 32-31 στο 19΄’. Η «γαλανόλευκη» απάντησε άμεσα και έκλεισε το ημίχρονο στο +5 (32-37).

Στο δεύτερο μέρος, η Εθνική επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά με τρίποντο του Παγώνη (41-51 στο 26΄). Παρά την προσπάθεια των Ισραηλινών να μειώσουν, η ομάδα του Κώστα Παπαδόπουλου διατήρησε τον έλεγχο και στο τελευταίο δεκάλεπτο «κλείδωσε» τη νίκη, φτάνοντας στο τελικό 79-66.

Η Ελλάδα θα παίξει με τη Σερβία για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Τα δεκάλεπτα: 12-18, 32-37, 48-55, 66-79

Ελλάδα (Παπαδόπουλος): Λέφας, Τσαχτσίρας, Νικολαϊδης 10 (1), Ξανθόπουλος 2, Χαντζής 11 (2τρ. 10ρ.), Ροζακέας 8 (1), Γεώργας 2, Πρέκας 4, Κομνιανίδης, Ασημακόπουλος 9, Πατρίκης 22 (3), Παγώνης 11 (2)