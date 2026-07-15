Ρεκόρ στις κατασκευές: 6.500 φορτηγά, 9.000 εργάτες έριξαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα σε 3 ημέρες (βίντεο)

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Παγκόσμιο ρεκόρ στις κατασκευές κατέρριψε η Σαουδική Αραβία πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη συνεχή έγχυση σκυροδέματος που έχει καταγραφεί ποτέ.

Μέσα σε 72 ώρες και χωρίς διακοπή, χύθηκαν 70.000 κυβικά μέτρα σκυροδέματος στο εργοτάξιο του οικιστικού συγκροτήματος Kaheel στο Ριάντ, μία ποσότητα που υπερδιπλασίασε το προηγούμενο ρεκόρ Γκίνες των 32.000 κυβικών μέτρων.

Αυτό το εγχείρημα δεν ήταν μόνο μια κατασκευαστική πρόκληση, αλλά και μια υλικοτεχνική επιχείρηση τεράστιων διαστάσεων, όπως σημειώνει το σερβικό μέσο novars.

Περίπου 9.000 εργαζόμενοι, 87 αντλίες σκυροδέματος, 6.500 φορτηγά και έως και 13.000 μπετονιέρες απασχολήθηκαν για έργο. Όλες οι παραδόσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω ενός ενιαίου σημείου εισόδου στο εργοτάξιο, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής άφιξη του σκυροδέματος και η μη διακοπή της ροής του.

Η εταιρεία που συνιστά επενδύτρια του έργου, έλαβε την επίσημη αναγνώριση του Βιβλίου Ρεκόρ Γκίνες για αυτό το εγχείρημα, ενώ η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της κατασκευής της μεγάλης οικιστικής περιοχής Kaheel στο Ριάντ.





Η συνεχής σκυροδέτηση τέτοιας κλίμακας θεωρείται μία από τις πιο σύνθετες κατασκευαστικές εργασίες, επειδή οποιαδήποτε καθυστέρηση ή διακοπή μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα της κατασκευής. Το σκυρόδεμα πρέπει να φτάσει στο εργοτάξιο σε ακριβή χρονικά πλαίσια, να διατηρήσει την κατάλληλη συνοχή και να τοποθετηθεί χωρίς διακοπή.

Να σημειωθεί ότι, συνολικά 70.000 κυβικά μέτρα αντιστοιχούν σε όγκο έως και 70 εκατομμυρίων λίτρων σκυροδέματος, που είναι αρκετό για να γεμίσει περίπου 28 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

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