Βίντεο: Influencers χαϊδεύουν αλιγάτορες στη Φλόριντα

Δύο influencers στη Φλόριντα, βρίσκονται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, έχοντας προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η προσπάθειά τους να κερδίσουν προβολές βιντεοσκοπώντας τους εαυτούς τους να χαϊδεύουν άγριους αλιγάτορες, όχι μόνο ξεπέρασε τα όρια της κοινής λογικής, αλλά συνέπεσε χρονικά με μια σειρά από πρόσφατες, αιματηρές επιθέσεις ερπετών στην ίδια πολιτεία. Η απερίσκεπτη αυτή ενέργεια, που πλασαρίστηκε ως ένα διασκεδαστικό «καλοκαίρι αλά Steve Irwin», μετέτρεψε μια εξαιρετικά επικίνδυνη συμπεριφορά σε ένα θλιβερό θέαμα αναζήτησης ψηφιακής προσοχής.

Από το «Steve Irwin summer» στην απειλή της φυλάκισης



Η Kileigh Rose και η φίλη της εμφανίζονται σε βίντεο να κάνουν κουπί στο κρατικό πάρκο Silver Springs, μέσα σε ένα μικρό, διάφανο κανό. Σε μια στιγμή απόλυτης άγνοιας κινδύνου, η μία από αυτές απλώνει το χέρι της στο νερό και χαϊδεύει την πλάτη ενός αλιγάτορα που κολυμπά δίπλα τους.

Παρά το γεγονός ότι το βίντεο διαγράφηκε γρήγορα μετά την κατακραυγή, είχε ήδη συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, με ένα δεύτερο κλιπ, όπου το ερπετό σπαρταράει βίαια και απειλητικά δίπλα τους, να ξεπερνά τις 21 εκατομμύρια θεάσεις.

Πλέον, η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Φλόριντα (FWC) διεξάγει επίσημη έρευνα για το συμβάν. Οι δύο κοπέλες αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 60 ημέρες ή πρόστιμο 500 δολαρίων, καθώς η παρενόχληση των αλιγατόρων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα βάσει της νομοθεσίας της πολιτείας.

Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από την οθόνη του κινητού



Αυτό που κάνει την πράξη των δύο γυναικών ακόμη πιο εξοργιστική είναι η χρονική συγκυρία. Μόλις λίγες ημέρες πριν από τη βιντεοσκόπηση, η Φλόριντα είχε συγκλονιστεί από τρεις σοβαρές επιθέσεις αλιγατόρων. Η 31χρονη Brittany Clark δέχθηκε άγρια επίθεση και έχασε τη ζωή της ενώ κολυμπούσε στον ποταμό Econlockhatchee, ένας 11χρονος μαθητής έχασε το χέρι του ενώ ψάρευε με την οικογένειά του, ενώ ένας 71χρονος ψαράς σώθηκε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή παλεύοντας σώμα με σώμα με ένα ερπετό.

Η αντίδραση της κοινής γνώμης ήταν καταπέλτης, με τους χρήστες του διαδικτύου να επισημαίνουν ότι το ζώο στο βίντεο έστελνε ξεκάθαρα προειδοποιητικά σημάδια (συριγμούς) για να απομακρυνθούν. Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι η άγρια φύση δεν είναι σκηνικό για τα social media, και ότι η τυφλή επιδίωξη της δημοσιότητας μπορεί να κοστίσει πολύ περισσότερο από ένα απλό πρόστιμο.

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