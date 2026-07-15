Ηράκλειο: Δραματικές ώρες στο Μελιδοχώρι – Νέα ειδοποίηση του 112 για απομάκρυνση κατοίκων

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Δραματική μάχη με τις φλόγες δίνουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις που προσπαθούν να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο στο Μελιδοχώρι Ηρακλείου. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίαςτων ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά καεί σε μέσα σε χαράδρα και σε χαμηλή βλάστηση, περιορίζοντας την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι πυροσβέστες σχηματίζουν γραμμή άμυνας, μία ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει τη φωτιά να πλησιάσει σπίτια ή δάση.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες άνδρες του Σώματος ενώ από ξηράς επιχειρούν εθελοντές και ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Ακόμα, στην μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί δύο ελικόπτερα και υδροφόρες των Δήμων. Την επιχείρηση συντονίζει ο Υποστράτηγος Μιχάλης Σεληνιωτάκης, Συντονιστής Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ήχησε και δεύτερο μήνυμα του 112

Πριν από λίγο οι πολίτες έλαβαν και δεύτερο μήνυμα από το 112 που τους ειδοποιούσε να απομακρυνθούν από την περιοχή Μελιδοχώρι και Βοριάς και να κατευθύνουν προς Χαράκι και Δαμάνια.

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