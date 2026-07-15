Βόλει: Με τη Γερμανική Γκίσεν κληρώθηκε ο ΟΦΗ στο Challenge Cup

Η γερμανική ομάδα Helios GRIZZLYS Giesen θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της ομάδας βόλει του ΟΦΗ στην φάση των “64” του Challenge Cup, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Γερμανία 10 – 12 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός που θα κριθεί και η πρόκριση, στο Ηράκλειο και το ΒΑΚ, 17 με 19 Νοεμβρίου.