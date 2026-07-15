Η γερμανική ομάδα Helios GRIZZLYS Giesen θα είναι ο πρώτος αντίπαλος της ομάδας βόλει του ΟΦΗ στην φάση των “64” του Challenge Cup, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση. Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στην Γερμανία 10 – 12 Νοεμβρίου και ο επαναληπτικός που θα κριθεί και η πρόκριση, στο Ηράκλειο και το ΒΑΚ, 17 με 19 Νοεμβρίου.
Βόλει: Με τη Γερμανική Γκίσεν κληρώθηκε ο ΟΦΗ στο Challenge Cup
14:53 | 15/07/2026
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