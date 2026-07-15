Αφροδίτη Νέστορα: Το πρώτο μήνυμα μετά το εξιτήριο -«Θα σταθώ ξανά στα πόδια μου»

Ύστερα από 14 ημέρες νοσηλείας στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, η Αφροδίτη Νέστορα έλαβε εξιτήριο και έστειλε το πρώτο της μήνυμα στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της, με γκαζάκια, την 1η Ιουλίου.

Η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας ευχαρίστησε όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά και το προσωπικό του ΕΣΥ για τη βοήθεια και τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να σώσει τη μητέρα της, Βάγια, η οποία όμως κατέληξε, ενώ, αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο αποκατάστασης που έχει μπροστά της κατά τους επόμενους μήνες.

«Σας ευχαριστώ για όλη τη σκέψη και τη συμπαράσταση. Σε όλους τους ανθρώπους που έδειξαν συμπαράσταση στη μεγάλη τραγωδία που συνέβη στην οικογένειά μου· ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου όλο το προσωπικό του ΕΣΥ για τις ατέρμονες προσπάθειες να κρατήσουν τη μητέρα μου στη ζωή, χωρίς βέβαια επιτυχία.

Δεν έχει τελειώσει η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ για αρκετούς μήνες ακόμη, αλλά να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω να σταθώ ξανά στα πόδια μου με ό,τι δύναμη μου έχει απομείνει απέναντι σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες και πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω υπερήφανους τη μητέρα και τον πατέρα μου», σημείωσε αρχικά.

«Δεν χωρά ανθρώπινη λογική αυτό που έγινε, είναι ακραίο και πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι το 2026 που σκέφτονται και ενεργούν έτσι και πλήττουν τόσο βάναυσα τη Δημοκρατία μας, που πρέπει να την αγκαλιάζουμε, να τη διαφυλάσσουμε και να είναι οδηγός για τις επόμενες γενιές.

Θεωρώ ότι πρέπει να τους απαγγελθούν οι βαρύτερες ποινές· και μιλάω ως δικηγόρος. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, αλλά για δολοφονική / τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού. Θεωρώ ότι η Δικαιοσύνη ξέρει να κάνει τη δουλειά της», συμπλήρωσε.

«Ήταν ασφυκτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, είμαι μία κοπέλα που επέζησα από τρομοκρατική ενέργεια», ολοκλήρωσε η κυρία Νέστορα σε σύντομη δήλωση στους δημοσιογράφους.

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