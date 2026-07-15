Ολυμπιακός: Κινείται για την απόκτηση του Μανώλη Σάλιακα

ο Ολυμπιακός κινείται για τη μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα. Του 29χρονου Ηρακλειώτη ποδοσφαιριστή της Ζανκτ Πάουλι, που έχει κάνει πολύ καλές σεζόν στη Γερμανία και θεωρείται ιδανικός για να πλαισιώσει τον Πάμπλο Μαφέο, καθώς προσφέρει διαφορετικά χαρακτηριστικά, ενώ είναι "club-trained", κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την ευρωπαϊκή λίστα.

Οι "ερυθρόλευκοι" έχουν κάνει ήδη κρούση στην ομάδα του, με την οποία δεσμεύεται για άλλον έναν χρόνο, αλλά σκοπεύει να αποχωρήσει αφού προκύπτει ξανά στην καριέρα του η προοπτική του Ολυμπιακού. Η πρόταση φαίνεται πως αγγίζει το ένα εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να υπογράψει τριετές συμβόλαιο αν η διαπραγμάτευση με τη Ζανκτ Πάουλι έχει θετική έκβαση.

Ο Mανώλης Σάλιακας ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Ολυμπιακό, καθώς εντάχθηκε στην ομάδα νέων το 2013 από τον Εργοτέλη. Ανήκε στον σύλλογο ως το 2019 και πέρασε δανεισμούς στην Καρμιώτισσα και τα Χανιά, ενώ έπαιξε και έξι φορές με την πρώτη ομάδα των Πειραιωτών. Όταν έμεινε ελεύθερος πήγε στη Λαμία, έκανε ένα εξαιρετικό διετές πέρασμα από τον ΠΑΣ Γιάννινα κι από εκεί έκανε το άλμα για τη Ζανκτ Πάουλι, με την οποία είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στη Bundesliga. Επίσης έχει υπάρξει τέσσερις φορές διεθνής με την εθνική ομάδα, με την πρώτη του κλήση να έρχεται το 2021 και την τελευταία το 2024!