Κρήτη: "Φωτιά" έχουν πάρει οι τιμές στις ξαπλώστρες στις πλαζ – Πόσο κοστίζει μια βουτιά στις παραλίες

Τουρισμός για λίγους τείνει να γίνει η καθημερινή εξόρμηση στις παραλίες της Κρήτης, με το κόστος για ένα σετ ομπρέλες και ξαπλώστρες να καταγράφει νέα άνοδο, αναγκάζοντας πολλούς πολίτες να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις.



Με τον υδράργυρο να χτυπά κόκκινο, η ανάγκη για μια ανάσα δροσιάς στις ακτές μετατρέπεται σε ακριβή δραστηριότητα για τις οικογένειες και τους ξένους επισκέπτες. Η ψαλίδα των τιμών ανοίγει επικίνδυνα, αναδεικνύοντας δύο ταχύτητες στις κρητικές παραλίες.

Οι «χρυσές» ξαπλώστρες και το κόστος της άνεσης

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Στις οργανωμένες παραλίες της βόρειας ακτογραμμής, οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. Στην κοσμοπολίτικη Αγία Πελαγία και σε δημοφιλή beach bars της Αμμουδάρας, το κόστος για ένα σετ (δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα) ξεκινά από τα 15€ και μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 30 ή τα 50€ σε premium θέσεις κοντά στο κύμα. Αν σε αυτά προστεθούν ο καφές, το νερό και ένα ελαφρύ γεύμα, μια τετραμελής οικογένεια χρειάζεται πλέον budget άνω των 80€ για λίγες ώρες χαλάρωσης.

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Για μια οικογένεια τριών ατόμων, με ένα παιδί, το συνολικό ημερήσιο κόστος στη θάλασσα κυμαίνεται μεταξύ των 36 και 60 ευρώ σε μια οικονομική παραλία, όπου οι καφέδες ανέρχονται, στα 7 €, το νερό μεταξύ των 1,5-3 €, τα αναψυκτικά στα 4 €, δύο ή τρία κλαμπ σάντουιτς στα 16-24 €.





Η εναλλακτική λύση του Νότου και των Δημοτικών Πλαζ



Στον αντίποδα, πιο συγκρατημένη παραμένει η κατάσταση στις δημοτικές πλαζ, όπου το κόστος διατηρείται στα 10€ με 15€.



Στη Δημοτική Πλαζ Καρτερού (Ακτή Καρτερού), το σετ ξαπλώστρες με ομπρέλα κοστίζει γύρω στα 10 με 15 ευρώ, τιμή που παραμένει σταθερή. Η χρήση σε αποδυτήρια, τουαλέτες και ντουζιέρες είναι δωρεάν για τους επισκέπτες.

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Παράλληλα, οι παραλίες του Νότιου Κρητικού πελάγους, όπως τα ιστορικά Μάταλα, προσφέρουν πιο προσιτές επιλογές για τους εκδρομείς, αν και η απόσταση και το κόστος των καυσίμων εξανεμίζουν μέρος της διαφοράς.







Στροφή στον ελεύθερο τουρισμό



Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, καταγράφεται μια έντονη στροφή των λουομένων προς τις μη οργανωμένες, παρθένες παραλίες.

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Προορισμοί που απαιτούν πεζοπορία, όπως το μαγευτικό Αγιοφάραγγο ή η Κόκκινη Άμμος, κατακλύζονται από πολίτες που επιλέγουν τη δική τους ομπρέλα και ψυγείο, απορρίπτοντας τις χρεώσεις των οργανωμένων ακτών.

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Η πρόκληση για την τοπική αυτοδιοίκηση και τους επιχειρηματίες παραμένει: Η διατήρηση της ισορροπίας ανάμεσα στην κερδοφορία και την προσβασιμότητα των δημόσιων αγαθών, ώστε το κρητικό καλοκαίρι να μην μετατραπεί σε πολυτέλεια για ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

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