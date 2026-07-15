Δήμος Φαιστού: Ζητά ενιαίο φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά

Μονόδρομο θεωρεί ο Δήμος Φαιστού τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης του νερού στη Μεσαρά με δεδομένο το γεγονός ότι σήμερα μόνο στα διοικητικά του όρια εμπλέκονται συνολικά τέσσερις ΤΟΕΒ.

Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει σχετικό αίτημα προς την Περιφέρεια Κρήτης αιτούμενος τη συγκρότηση ενός Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) στον οποίο θα ενταχθούν και οι τέσσερις ΤΟΕΒ που σήμερα λειτουργούν στα διοικητικά του όρια. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε με φόντο τη διαχείριση του φράγματος Φανερωμένης το οποίο έχει χωρητικότητα συνολικά 20 εκατομμυρίων κυβικών νερού το οποίο μοιράζονται οι ΤΟΕΒ Πόμποιας, Τυμπακίου και Μοιρών, ενώ ο ΤΟΕΒ Ζαρού καλύπτει τις ανάγκες του από φυσικές πηγές και ο Δήμος από γεωτρήσεις.

Ωστόσο αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι μετά από τα διαδοχικά ξηρά υδρολογικά έτη είναι ζήτημα κομβικό να μπουν κανόνες και όρια σε σχέση με τη χρήση του νερού σε όλη τη λεκάνη της Μεσαράς και κυρίως να δρομολογηθούν έργα για τον εμπλουτισμό της. Η πλευρά του Δήμου Φαιστού αξιολογεί ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης του νερού διότι η λεκάνη υδροδότησης της Μεσαράς είναι ενιαία και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Στο πλαίσιο αυτή, η προσέγγιση που γίνεται κινείται στη λογική ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί ένας ενιαίους φορέας που θα συμπεριλαμβάνει τους Δήμους Γόρτυνας και Φαιστού. Όπως είναι γνωστό σήμερα στη λεκάνη της Μεσαράς υπάρχουν δεκάδες ιδιωτικές γεωτρήσεις αλλά και πάρα πολλές παράνομες γεωτρήσεις με αποτέλεσμα κανείς να μην έχει καθαρή εικόνα σε σχέση με το τι ποσότητες αντλούνται καθώς δεν υπάρχει κανένας μηχανισμός ούτε και πλαίσιο που να βάζει κανόνες και να φροντίζει για την τήρηση τους.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι γεωτρήσεις που έδιναν νερό εδώ και χρόνια σήμερα έχουν απενεργοποιηθεί ή έχουν μειώσει θεαματικά τις ποσότητες άντλησης και σήμερα όλη η λεκάνη της Μεσαράς ζει τις συνέπειες μιας ανεξέλεγκτης εκμετάλλευσης που κανείς δεν σταμάτησε.

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