Δήμος Πλατανιά: Σεμινάριο Ζωγραφικής, σπουδή σε ζωντανό μοντέλο

Ο Δήμος Πλατανιά πρόκειται να διοργανώσει σεμινάριο ζωγραφικής αφιερωμένο στη σπουδή του ανθρώπινου σώματος μέσα από την παρατήρηση ζωντανού μοντέλου, με τους ζωγράφους Πέτρο Ξενάκη, Σοφία Μαρία Ξενάκη και Αγλαΐα Περράκη, την Τετάρτη 22 Ιουλίου, από τις 18:00 έως τις 21:00, στο Πολύκεντρο Βουκολιών.

Στο σεμινάριο οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη σχεδιαστική μελέτη της μορφής, να εξασκηθούν στην αναλογία, τη δομή και τον όγκο, και να εμβαθύνουν στην κατανόηση του ανθρώπινου σώματος μέσα από τη διαδικασία του σχεδίου.

Η δράση απευθύνεται σε άτομα που διαθέτουν βασικές γνώσεις ζωγραφικής και σχεδίου, καθώς το σεμινάριο επικεντρώνεται στην πρακτική εξάσκηση και στην καθοδήγηση πάνω στη σπουδή της μορφής.

Απαραίτητα υλικά για τους συμμετέχοντες:

Μπλοκ σχεδίου

Μολύβια 3Β και 4Β

Γόμα άσπρη και μαύρη

Βελόνα μετρήματος

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