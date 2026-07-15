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GOSSIP - LIFESTYLE

Ζαχάρα και Μάντοξ αφαιρούν το επίθετο Πιτ μετά το διαζύγιο των γονιών τους

jolie
clock 11:00 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Δύο από τα παιδιά του  Μπράντ Πιτ προχωρούν στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες, προκειμένου να αφαιρέσουν το επίθετο του διάσημου πατέρα τους από το όνομά τους.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε η  Daily Mailη κόρη του ηθοποιού, Ζαχάρα, και ο γιος του, Μάντοξ, έχουν ζητήσει να κρατήσουν μόνο το επίθετο Τζολί.

Οι σχετικές ανακοινώσεις δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Los Angeles Daily Journal» κατά τη διάρκεια του Ιουνίου και του Ιουλίου, όπως προβλέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνιας. «Η αιτούσα Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για την αλλαγή του ονόματός της από Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ σε Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί», αναφέρεται στη μία ανακοίνωση.

Αντίστοιχα, στη δεύτερη σημειώνεται: «Ο αιτών Μάντοξ Τσιβάν Τζολί-Πιτ υπέβαλε αίτηση στο δικαστήριο για την αλλαγή του ονόματός του από Μάντοξ Τσιβάν Τζολί-Πιτ σε Μάντοξ Τσιβάν Τζολί».

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