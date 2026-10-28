ΑΑΔΕ: Τα χρήματα από το εξωτερικό που φέρνουν «ραβασάκι» από την εφορία

Εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, αλλά έμειναν έξω από τις ελληνικές φορολογικές δηλώσεις, αναζητεί η ΑΑΔΕ. Οι υπηρεσίες της πρέπει μέχρι τις 30 Οκτωβρίου να αντιπαραβάλουν τουλάχιστον τις μισές πληροφορίες που έχουν παραλάβει από ξένες φορολογικές αρχές, μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος διοικητικής συνεργασίας DAC1, με τις δηλώσεις εισοδήματος, τουλάχιστον για το φορολογικό έτος 2021.







Το συγκεκριμένο ορόσημο περιλαμβάνεται στην επίσημη στοχοθεσία της ΑΑΔΕ και αφορά τη διασταύρωση των πληροφοριών που έχουν φτάσει από το εξωτερικό. Στόχος είναι να εντοπιστούν ποσά που δεν δηλώθηκαν ή εμφανίζονται διαφορετικά στις ελληνικές δηλώσεις, ώστε οι υποθέσεις με αποκλίσεις να εξεταστούν περαιτέρω.







Για τους φορολογουμένους, το κρίσιμο είναι αν η διαφορά αφορά εισόδημα που παραλείφθηκε ή ποσό που εξηγείται από τα διαθέσιμα στοιχεία. Από την εξέταση των δικαιολογητικών θα κριθεί εάν απαιτείται καταλογισμός φόρου και προστίμου. Η απόκλιση αποτελεί αφορμή για διερεύνηση και δεν αποδεικνύει από μόνη της φοροδιαφυγή.





Το δίχτυ για καταθέσεις και δαπάνες

Η διασταύρωση των στοιχείων του εξωτερικού αποτελεί συγκεκριμένη δράση μέσα στο ευρύτερο πλέγμα ελέγχων της ΑΑΔΕ. Παράλληλα, η φορολογική διοίκηση συνδυάζει πληροφορίες από τράπεζες, εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, αναζητώντας αναντιστοιχίες ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και στην πραγματική οικονομική δραστηριότητα.







Χαμηλά εισοδήματα στη δήλωση, αλλά υψηλές πληρωμές με κάρτες, σημαντικές δόσεις δανείων και μεγάλες δαπάνες διαβίωσης συνθέτουν εικόνα που μπορεί να οδηγήσει σε έλεγχο. Αντίστοιχο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τραπεζικές πιστώσεις που δεν συνδέονται με εμφανή πηγή χρηματοδότησης ή αύξηση περιουσίας που δεν εξηγείται από τα διαθέσιμα στοιχεία.







Στα δεδομένα που συγκεντρώνονται περιλαμβάνονται αποδοχές, συντάξεις, αναδρομικά, πρόσθετες αμοιβές, τόκοι και μερίσματα. Στην πλευρά των πληρωμών, αξιοποιούνται στοιχεία για αποπληρωμές δανείων, ασφάλιστρα, νοσήλια σε ιδιωτικά θεραπευτήρια και δίδακτρα. Πληροφορίες διαβιβάζονται επίσης από εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις κάθε κατηγορίας παρόχου.







Η συνολική εικόνα είναι εκείνη που αποκτά ελεγκτική σημασία. Μια υψηλή δαπάνη μπορεί να καλύπτεται από παλαιότερες αποταμιεύσεις. Όταν, όμως, τα έξοδα υπερβαίνουν τα δηλωμένα εισοδήματα και η χρηματοδότησή τους δεν προκύπτει από τα στοιχεία, ανοίγει ο δρόμος για περαιτέρω διερεύνηση.

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