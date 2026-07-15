Θλίψη στο Ηράκλειο: Πέθανε ο γνωστός φαρμακοποιός και πολιτευτής Μανόλης Παπαχατζάκης

Φτωχότερη είναι από σήμερα η κοινωνική και πολιτική ζωή του Ηρακλείου, καθώς έφυγε από τη ζωή ο γνωστός και ιδιαίτερα αγαπητός φαρμακοποιός, Μανόλης Παπαχατζάκης.

Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών ένα από τα πιο δραστήρια και προβεβλημένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, έχοντας μάλιστα διεκδικήσει στο παρελθόν και τον θώκο του Δημάρχου Ηρακλείου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία, στην οποία άφησε έντονο το αποτύπωμά του τόσο μέσα από την επαγγελματική του πορεία όσο και από την έντονη κοινωνική του δράση.

Το «αθόρυβο» έργο και η πολιτική διαδρομή

Ο Μανόλης Παπαχατζάκης υπηρέτησε την επιστήμη του με υψηλό αίσθημα ευθύνης, ενώ παράλληλα δήλωνε πάντα «παρών» στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες του τόπου του. Ως κομματικό και νομαρχιακό σέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ξεχώρισε για το ήθος, τη μετριοπάθεια και τη συνέπειά του, επιλέγοντας συχνά να προσφέρει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο συγκινητικός αποχαιρετισμός του Λευτέρη Αυγενάκη

Την απώλεια του γνωστού πολιτευτή έκανε γνωστή με μια συγκινητική ανάρτηση ο Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο κ. Αυγενάκης έκανε λόγο για έναν «πραγματικό ευπατρίδη» και έναν «αληθινό φίλο», υπογραμμίζοντας το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει η απώλειά του.«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ τον αγαπημένο φίλο Μανώλη Παπαχατζάκη.

Έναν άνθρωπο που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και διακριτικότητα τον τόπο μας, τη Νέα Δημοκρατία και το Ηράκλειο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βουλευτής, συμπληρώνοντας πως πίσω από το μόνιμο χαμόγελό του κρυβόταν μια μεγάλη καρδιά που μοίραζε απλόχερα στήριξη σε όποιον την είχε ανάγκη.

Η απώλεια του Μανόλη Παπαχατζάκη αφήνει πίσω της μια σπουδαία παρακαταθήκη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και την τοπική αυτοδιοίκηση, με την τοπική κοινωνία του Ηρακλείου να εκφράζει μαζικά τα συλλυπητήριά της προς την οικογένεια και τους οικείους του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Παγκρήτιο "μπλόκο" για το Κτηματολόγιο: Στο Ρέθυμνο η μεγάλη σύσκεψη - διαμαρτυρία φορέων και πολιτών