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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Σπανακόρυζο στον φούρνο

σπανακορυζο
clock 10:18 | 15/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

Για 4 άτομα

Για τον λεμονάτο ζωμό

200 ml ζωμό κοτόπουλου

½ κ.σ. ρίγανη

1 κ.γ. βούτυρο

3 κ.σ. χυμό λεμόνι

Για το ρύζι

120 γρ. ρύζι Μπονέτ (άβραστο)

200 γρ. σπανάκι φύλλα

2 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 κ.σ. άνηθο

2 κ.σ. μάραθο

4 κ.σ. φέτα

4 κ.σ. τυρί ρέντζα Ζακύνθου ή γαλοτύρι

λίγο ε.π. ελαιόλαδο

1 λεμόνι, το ξύσμα

Διαδικασία

Βήμα 1

Λεμονάτος ζωμός: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε τον ζωμό κοτόπουλου και τον ζεσταίνουμε σε μέτρια φωτιά. Ρίχνουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει. Στη συνέχεια προσθέτουμε και τα υπόλοιπα υλικά ανακατεύοντας καλά.

Βήμα 2

Ρύζι: Προθερμαίνουμε τονφούρνο στους 200°C τον αέρα. Βράζουμε το ρύζι σε άφθονο αλατισμένο νερό για 10΄ και το στραγγίζουμε.

Βήμα 3

Το μεταφέρουμε σε πυρίμαχο σκεύος, περιχύνουμε με τον λεμονάτο ζωμό και ψήνουμε για 15΄, μέχρι να απορροφήσει τα υγρά και να μελώσει.

Βήμα 4

Όσο ψήνεται το ρύζι, σοτάρουμετα φύλλα σπανακιού σε λίγο ελαιόλαδο για 1΄-2΄, μέχρι να μαραθούν ελαφρώς.

Βήμα 5

Μόλις βγάλουμε το ρύζι από τον φούρνο, το γαρνίρουμε με το σοταρισμένο σπανάκι, το φρέσκο κρεμμυδάκι, τον άνηθο, τον μάραθο, τη φέτα, την πρέντζα Ζακύνθου ή το γαλοτύρι και το ξύσμα λεμονιού.

Βήμα 6

Ολοκληρώνουμε με λίγο ωμό ελαιόλαδο και σερβίρουμε αμέσως.

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